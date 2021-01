Cuba reporta 634 nuevos casos de la COVID-19

La Habana, 24 ene (ACN) Francisco Durán, director nacional de epidemiología, informó hoy en esta capital, que fueron detectados 634 nuevos casos diagnosticados con el virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19.



En su habitual conferencia de prensa también dio a conocer que en las últimas horas fallecieron tres personas debido a complicaciones asociadas a la enfermedad.



La cifra total de casos confirmados en Cuba desde marzo del pasado año es de 21 mil 261 y los decesos 194, precisó el galeno.



Durán refirió que este sábado fueron efectuadas 14 mil 237 pruebas en la Isla para detectar la presencia del coronavirus SARS-CoV-2.



El total de muestras tomadas desde que se inició la pandemia se eleva en la nación antillana a un millón 778 mil 231.

A continuación el parte del MINSAP



Al cierre del día de ayer, 23 de enero, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 9 mil 495 pacientes, sospechosos 3 mil 472, en vigilancia mil 382, y confirmados activos 4 mil 641 activos.

Para COVID-19 se estudiaron 14 mil 237 muestras, resultando 634 muestras positivas. El país acumula un millón 778 mil 231 muestras realizadas y 21 mil 261 positivas.

Del total de casos (634): 560 fueron contactos de casos confirmados, 43 con fuente de infección en el extranjero y 31 sin fuente de infección precisada.

El 33,7% (214) de los 634 casos positivos fueron asintomáticos, acumulándose un total de 12 mil 601 que representa el 59,2% de los confirmados hasta la fecha.

Del total de casos del día, 55 (8,6%) están vinculados con viajeros internacionales, acumulando 6 mil 757 que representa el 51,5 % del total de casos desde el 15 de noviembre.

De los 634 casos diagnosticados, fueron del sexo femenino 347 y del sexo masculino 287.

Los 634 casos diagnosticados pertenecen a los grupos de edad: de menores de 20 años, 48; de 20 a 39 años 240; de 40 a 59 años 230 y más 60, 116 casos.

Residencia por provincia y municipios de los casos confirmados:

Pinar del Río: 9 casos

Guane: 1 (sin fuente de infección precisada).

La Palma: 1 (contacto de caso confirmado).

Minas: 1 (sin fuente de infección precisada).

Pinar del Río: 4 (contactos de casos confirmados).

San Luis: 1 (contacto de caso confirmado).

Sandino: 1 (contacto de caso confirmado).

Artemisa: 11 casos

Alquízar: 1 (contacto de caso confirmado).

Artemisa: 2 (contactos de casos confirmados).

Bauta: 5 (4 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Caimito: 1 (contacto de caso confirmado).

Mariel: 1 (contacto de caso confirmado).

San Cristóbal: 1 (contacto de caso confirmado).

La Habana: 324 casos

Diez de Octubre: 25 (23 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Arroyo Naranjo: 37 (35 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Boyeros: 30 (28 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Centro Habana: 37 (contactos de casos confirmados).

Cerro: 22 (21 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Cotorro: 13 (contactos de casos confirmados).

Guanabacoa: 18 (contactos de casos confirmados).

Habana Vieja: 22 (contactos de casos confirmados).

Habana del Este: 22 (contactos de casos confirmados).

La Lisa: 13 (12 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Marianao: 11 (10 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Playa: 23 (21 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Plaza de la Revolución: 21 (18 contactos de casos confirmados y 3 importados).

Regla: 6 (contactos de casos confirmados).

San Miguel del Padrón: 24 (23 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Mayabeque: 4 casos

San José de Las Lajas: 1 (sin fuente de infección precisada).

Jaruco: 2 (contactos de casos confirmados).

Madruga: 1 (contacto de caso confirmado).

Matanzas: 54 casos

Cárdenas: 16 (14 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Matanzas: 34 (33 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Pedro Betancourt: 1 (contacto de caso confirmado).

Unión de Reyes: 3 (contactos de casos confirmados).

Cienfuegos: 17 casos

Cienfuegos: 13 (9 contactos de casos confirmados, 2 importados y 2 sin fuente de infección precisada).

Rodas: 4 (2 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Villa Clara: 21 casos

Camajuaní: 2 (contactos de casos confirmados).

Manicaragua: 1 (contacto de caso confirmado).

Sagua La Grande: 1 (contacto de caso confirmado).

Santa Clara: 14 (13 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Santo Domingo: 3 (contactos de casos confirmados).

Sancti Spíritus: 1 caso

Cabaiguán: 1 (sin fuente de infección precisada).

Ciego de Ávila: 26 casos

Baraguá: 1 (sin fuente de infección precisada).

Ciego de Ávila: 4 (3 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Morón: 21 (5 contactos de casos confirmados y 16 importados).

Camagüey: 1 caso

Camagüey: 1 (contacto de caso confirmado).

Las Tunas: 1 caso

Las Tunas: 1 (contacto de caso confirmado).

Granma: 5 casos

Bayamo: 1 (contacto de caso confirmado).

Manzanillo: 2 (importados).

Niquero: 2 (contactos de casos confirmados).

Holguín: 16 casos

Báguanos: 1 (sin fuente de infección precisada).

Holguín: 1 (importado).

Moa: 13 (contactos de casos confirmados).

Rafael Freyre: 1 (contacto de caso confirmado).

Santiago de Cuba: 88 casos

Contramaestre: 1 (contacto de caso confirmado).

El Cristo: 1 (contacto de caso confirmado).

Guamá: 3 (contactos de casos confirmados).

III Frente: 1 (contacto de caso confirmado).

San Luis: 1 (contacto de caso confirmado).

Santiago de Cuba: 80 (62 contactos de casos confirmados, 1 importado y 17 sin fuente de infección precisada).

Songo La Maya: 1 (sin fuente de infección precisada).

Guantánamo: 56 casos

Baracoa: 3 (contactos de casos confirmados).

Caimanera: 1 (contacto de caso confirmado).

El Salvador: 3 (contactos de casos confirmados).

Guantánamo: 44 (41 contactos de casos confirmados y 3 importados).

Maisí: 4 (contactos de casos confirmados).

Manuel Tames: 1 (contacto de caso confirmado).

De los 21 mil 261 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 4 mil 641; 4 mil 593 con evolución clínica estable. Se reportan fallecidos 194 (tres en el día), dos evacuados, 37 retornados a sus países, 506 altas del día, se acumulan 16 mil 387 pacientes recuperados . Se atienden en las terapias intensivas 48 pacientes confirmados, de ellos 15 críticos y 33 graves.

Pacientes en estado crítico:

Ciudadano cubano, de 87 años de edad. Residente en el municipio y provincia Pinar del Río. Policlínico. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares a predominio izquierdo. Reportado de crítico inestable.



Ciudadano cubano,de 61 años de edad. Residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedado, en ventilación mecánica. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares a predominio izquierdo. Reportado de crítico estable.



Ciudadano cubano,de 78 años de edad. Residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Fibrilación Auricular. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. Mejor ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias difusas en lóbulo superior derecho y todo el hemitórax izquierdo. Reportado de crítico inestable.



Ciudadano cubano,de 59 años de edad. Residente en el municipio y provincia Ciego de Ávila. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Terapia, Intensiva, afebril, sedado y relajado, en ventilación mecánica, con un distress respiratorio severo. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Anuria. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. Moteado inflamatorio en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.



Ciudadano cubano,de 89 años de edad. Residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos hemitórax. Fibrosis y dilataciones bronquiales en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.



Ciudadano cubano,de 75 años de edad. Residente en el municipio y provincia Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis respiratoria. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares a predominio de base derecha y totalidad de hemitórax izquierdo. Reportado de crítico estable.



Ciudadano cubano,de 54 años de edad. Residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Obesidad. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, que se intuba y ventila por desaturación y polipnea importante que no resolvió con ventilación no invasiva, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Extensas lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado crítico estable.



Ciudadano cubano, de 65 años de edad. Residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación espontanea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de tórax con lesiones inflamatorias bibasales a predominio derecho. Reportado de crítico.



Ciudadana cubana, de 71 años de edad. Residente en el municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedada, hace manifestaciones de insuficiencia respiratoria que no resuelve con tratamiento y es necesario intubar y ventilar, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyada con aminas. Buena diuresis. Rayos X de tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio y/o congestivas. Reportada de crítica inestable.



Ciudadano cubano, de 69 años de edad. Residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Parkinson y Artritis Reumatoide. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, polipneico, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estabilidad hemodinámica. Diuresis adecuada. Gasometría con hipoxemia ligera. Reportado de crítico.



Ciudadano cubano, de 81 años de edad. Residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, hipotenso, taquicárdico, apoyado con drogas vasoactivas, en ventilación mecánica, con un distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, con aminas. Gasometría con acidosis respiratoria ligera. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias difusas bilaterales. Electrocardiograma con una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Reportado de crítico inestable.



Ciudadana cubana, de 68 años de edad. Residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Asma Bronquial y Obesidad. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedada, en anuria con una necrosis tubular, valorada por nefrología, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyada con aminas. Reportada de crítica inestable.



Ciudadano cubano, de 84 años de edad. Residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, presenta signos de Insuficiencia Respiratoria Aguda con necesidad de intubar y ventilar, sedado, en ventilación mecánica, con un distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Anuria. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Lesiones de aspecto inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.



Ciudadano cubano, de 53 años edad. Residente en el municipio y provincia Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus e Insuficiencia Venosa Periférica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis respiratoria. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.



Ciudadano cubano, de 75 años de edad. Residente en el municipio Songo la Maya, provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial e Hipotiroidismo. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedado y relajado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente Diuresis conservada. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Pacientes en estado grave:

Ciudadana cubana de 67 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Fractura de Cadera. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, desorientada, ventilando en espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis metabólica. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Lesiones fibrosas residuales. Reportada de grave.



Ciudadano cubano de 60 años de edad residente en el municipio Regla, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Mieloma Múltiple. Epilepsia y Etilismo. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X tórax. Discretas lesiones inflamatorias en ambas bases. Reportado de grave.



Ciudadano cubano de 56 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno Hemodinámicamente, estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax.Extensas lesiones bronconeumónicas en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.



Ciudadana cubana de 82 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Ulcera Péptica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Reportada de grave.



Ciudadano cubano de 49 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, hiperglicemica con incremento de la disnea, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario, en posición prono. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. No lesiones inflamatorias. Reportado de grave.



Ciudadano cubano de 59 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: sano. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, hiperglicemica, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Reportado de grave.



Ciudadana cubana de 76 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. No lesiones pleuro pulmonares. Reportada de grave.



Ciudadano cubano de 85 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Reportado de grave.



Ciudadana cubana de 44 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Púrpura Trombocitopenia Inmunológica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Rayos X tórax. No lesiones pleuropulmonares.. Reportada de grave.



Ciudadano cubano de 70 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis mixta. Rayos X tórax. Extensas lesiones bronco neumónicas en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.



Ciudadano cubano de 94 años de edad, residente en el municipio Güira de Melena, provincia. Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, dolor, frialdad y cambio de coloración en miembro inferior derecho, diagnosticándose una insuficiencia arterial aguda, se indica tratamiento, en ventilación espontánea con oxígenosuplementario. Estabilidad hemodinámica. Buena Diuresis. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Reportado de grave.



Ciudadana cubana de 66 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus,Cardiopatía Isquémica y Fumadora. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estabilidad hemodinámica. Buena Diuresis. Gasometría con hipoxemia ligera. Reportada de grave.



Ciudadana cubana de 80 años de edad, residente en el Municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Enfermedad Cerebrovascular, Gastropatía erosiva y Hernia Hiatal. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, polipneica, ventilando en espontánea con apoyo de oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias ambas bases. Reportada de grave.



Ciudadano cubano de 71 años de edad, resiente en el municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía isquémica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sin dolor precordial, ventilando en espontánea sin apoyo de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportado de grave.



Ciudadano cubano de 65 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sin dolor precordial, con edemas en miembros inferiores, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Rayos X tórax Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.



Ciudadana cubana de 87 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Asma Bronquial y Fibrilación Auricular Crónica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Reportado de grave.



Ciudadano cubano de 7 meses de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Transposición de Grandes Vasos Simple pendiente de tratamiento quirúrgico. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con cianosis peribucal y periungueal por su patología de base, asintomático, hidratado, ventilando espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Ecocardiograma. Sin cambios.Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Lesiones de aspecto inflamatorio hilio basal y atelectásico bilateral. Reportado de grave.



Ciudadana cubana de 5 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Glioma de Tallo Cerebral no operable que hace Bronconeumonías a repetición. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con secreciones blanquecinas abundantes a través de cánula de traqueostomía, ventilando espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones bronconeumónicas difusas bilaterales. Reportada de grave.



Ciudadano cubano 81 años de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Neoplasia de pulmón derecho. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, continúa con tos seca ocasional, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Sin cambios. Atelectasia de pulmón derecho con lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.



Ciudadana cubana de 37 años de edad, residente en municipio Cárdenas, provincia. Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Sana. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con tos seca menos frecuente, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario, intermitente. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Sin cambios. Radiopacidad en moteado heterogéneo extenso en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.



Ciudadana cubana de 74 años de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Fractura de cadera. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, no eventos de disnea paroxística, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos x de Tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportada de grave.



Ciudadano cubano de 74 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Sano .Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, comienza con falta de aire intensa y hubo necesidad de iniciar la ventilación mecánica no invasiva. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos x de Tórax. Sin cambios. Radiopacidad irregular difusa en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.



Ciudadano cubano de 69 años de edad, resiente en el municipio Jagüey Grande, provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con tos, expectoración, pérdida del gusto y falta de aire discreta, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Radiopacidad irregular difusa en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.



Ciudadana cubana de 83 años de edad, resiente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Insuficiencia Cardíaca Congestiva, Fibrilación Auricular. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con disminución de la fuerza muscular del b razo Izquierdo y lenguaje tropeloso, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente, Diuresis conservada. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Radiopacidad irregular difusa en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.



Ciudadana cubana de 87 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y Déficit visual. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, continúa con tos húmeda productiva, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno . Estable hemodinámicamente. Oligúrica. Rayos X Tórax. Si cambios. Aumento del índice cardiotorácico, lesiones congestivas/inflamatorias hiliares bilateral y en los 2/3 tercios inferiores de hemitórax derecho con neumotórax de menos del 20 % del pulmón derecho. Reportada de grave.



Ciudadano cubano de 45 años de edad, residente en el municipio Camagüey, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Insuficiencia Venosa Periféricay Bronquiectasia. Se encuentra en Terapia Intensiva, presentó ayer en la madrugada comienza con acrocianosis con necesidad de iniciar la ventilación no invasiva. Afebril, clínicamente mejor, discreta falta de aire, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Rayos X Tórax. Acentuación hilio-basal bilateral con borramiento del receso costo-frénico izquierdo. Reportado de grave.



Ciudadano cubano de 76 años de edad, residente en el municipio Camagüey, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Insuficiencia Cardíaca, Diabetes Mellitus y Obesidad. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con disnea moderada, en ventilación no invasiva. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X Tórax. Moteado inflamatorio bilateral en los dos tercios inferiores de ambos campos pulmonares. Reportado de grave.



Ciudadano cubano de 45 años de edad residente en el municipio Holguín, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, cooperativo, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria con hipoxemia moderada. Rayos X Tórax. Opacidades algodonosas que se extiende desde la base hasta el vértice periféricamente .en campo pulmonar derechoasociado a patrón intersticial del resto del pulmón a la periferia, en campo pulmonar Izquierdo. Reportado de grave.



Ciudadano cubano de 91 años de edad, residente en el municipio Santiago de Cuba, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, se detecta polipnea marcada por lo que se inicia con la ventilación no invasiva. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.



Ciudadano cubano de 32 años de edad, residente en el municipio Santiago de Cuba, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratorias. Reportado de grave.



Ciudadano cubano de 52 años de edad, residente en el municipio Santiago de Cuba, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con mejoría clínica, hemogasométrica y radiológica, se extuba sin complicaciones, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno . Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Infiltrado inflamatorio bilateral diseminado en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.



Ciudadano cubano de 56 años de edad, residente en el municipio Guantánamo, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Cerebrovascular Hemorrágica. Se encuentra en Terapia Intensiva, extubado, sin complicaciones, afebril, ventilando espontáneamente con suplemento. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportado de grave.



Ciudadano cubano de 72 años de edad residente en el municipio Santiago de Cuba, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Imágenes heterogéneas de aspecto inflamatorio diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Pacientes fallecidos

Ciudadana cubana de 72 años de edad, residía en el municipio Pinar del Río, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Cerebrovascular Isquémica. Comenzó con tos falta de aire, dos días después fue llevada por los familiares al hospital donde fue valorada e ingresada. Se le realiza PCR que resultó positivo a la COVID-19. Se inició tratamiento según protocolo para estos pacientes. La evolución fue satisfactoria, con buena tolerancia al tratamiento. Se mantuvo hospitalizada, con seguimiento de paciente de alto riesgo, clínicamente estable por 13 días. Seguidamente hizo un cuadro agudo de disnea con hipoxemia, ansiedad, hipotensión arterial, la trasladan para la Unidad de Cuidados Intensivos, donde fue intubada y ventilada en la modalidad controlada, apoyada con aminas. Posteriormente hizo una parada cardíaca se realizaron maniobras de reanimación que no fueron efectivas. La paciente fallece. Se realiza necropsia. Lamentamos lo sucedido y transmitimos nuestras más sinceras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 89 años de edad, residía en el municipio Cienfuegos, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Cardiopatía Isquémica, Diabetes Mellitus, Enfermedad Cerebro Vascular Isquémica. Comenzó con falta de aire y fiebre. Tres días después es llevado por los familiares al área de salud donde fue valorado y remitido al hospital, fue ingresado, le realizaron PCR que resultó positivo a la COVID-19. Se inicia tratamiento según protocolos para esos pacientes. Posteriormente empeora el cuadro clínico con polipnea, taquicardia, hipotensión y somnolencia. Se trasladó para la Unidad de Cuidados Intensivos se intubó y ventiló, en modalidad controlada. Evoluciona desfavorablemente, con inestabilidad hemodinámica, siendo necesario apoyarlo con aminas vasoactivas, mantiene hipoxemia refractaria. Hizo una fibrilación ventricular, seguida de parada cardiaca en asistolia, fueron realizadas las maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no fueron efectivas. Paciente fallece. Es realizada necropsia. Lamentamos lo sucedido y transmitimos nuestras más sinceras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 72 años de edad, residía en el municipio Habana de Este, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica. Comenzó con fiebre, tos seca, es remitido por ser contacto de confirmado. Se realiza PCR que resultó positivo a la COVID-19 por lo que es remitido al hospital donde se ingresa, mantiene sintomatología respiratoria. Se inicia según protocolo para estos pacientes. No evoluciona adecuadamente el cuadro respiratorio y lo trasladan para la Unidad de Cuidados progresivos por ser paciente de alto riesgo. Se mantienen tratamiento según protocolo. Posteriormente presentó una disminución súbita de la saturación de oxígeno con caída de la hemodinamia, se traslada para la Unidad de Cuidados Intensivos, es necesario intubarlo y ventilarlo, posteriormente hace una parada en asistolia, realizaron maniobras de reanimación que no son efectiva y fallece. Se realiza necropsia. Lamentamos lo sucedido y transmitimos nuestras más sinceras condolencias a familiares y amigos.

Hasta el 23 de enero se reportan 190 países con casos de COVID-19, asciende a 98 millones 938 mil 710 los casos confirmados (+ 685 mil 891) con 21 millones 908 mil 874 casos activos y 2 millones 121 mil 353 fallecidos (+ 17 mil 602) para una letalidad de 2,14 ( = ).

En la región las Américas se reportan 44 millones 125 mil 775 casos confirmados (+ 325 mil 236), el 44,59 % del total de casos reportados en el mundo, con 11 millones 770 mil 420 casos activos y 1 millón 11 mil 441 fallecidos (+ 7 mil 711) para una letalidad de 2,29.