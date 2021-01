Detectan en Cuba un caso de la cepa sudafricana del SARS-CoV-2

La Habana, 22 ene (ACN) La jefa del Centro de Investigaciones, Diagnóstico y Referencia del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, Doctora María Guadalupe Guzmán, informó hoy en conferencia de prensa sobre la detección en Cuba de un caso importado de la cepa sudafricana del virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19.



A partir de los protocolos de actuación en frontera para la vigilancia y control de la pandemia se detectó la variante en un viajero asintomático, confirmó la científica.



Precisó que el paciente y sus contactos se aislaron y no mostraron síntomas de la enfermedad infecciosa.



Según Guzmán, no se puede asegurar, ni descartar, que el incremento de casos de COVID-19 en el país se deba al establecimiento de esta variante, la cual posee una mayor capacidad de diseminación y transmisión.



Acerca de la virulencia de las nuevas cepas, Guzmán señaló que no está demostrada su capacidad de provocar cuadros más complejos de la enfermedad, sin embargo, al transmitirse más, aumenta la posibilidad de contagio a grupos vulnerables y con ello un mayor número de casos graves y fallecidos.



Pese a la contagiosidad de estas cepas, subrayó, las medidas de contención son las mismas.



En la conferencia, el Director Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Doctor Francisco Durán García, informó que en la jornada se reportaron 530 casos positivos al nuevo coronavirus, con lo cual el país supera los 20 mil diagnosticados con el patógeno desde marzo pasado.



Durán García lamentó el fallecimiento de cuatro personas en la jornada, acumulándose 188 decesos por la enfermedad.

El especialista alertó sobre la elevada transmisión del virus en territorios como La Habana y Guantánamo, que reportan una gran dispersión del SARS-CoV-2 entre sus municipios.



La capital, con 200 casos autóctonos en la jornada, presenta alta complejidad epidemiológica, mientras que Guantánamo continúa siendo la provincia de mayor tasa de incidencia de confirmados con el virus.



Un total de cuatro mil 526 pacientes se encuentran activos en Cuba, de los cuales cuatro mil 581 presentan evolución clínica estable y 45 se atienden en terapias intensivas (14 críticos y 31 graves).



El Director Nacional de Epidemiología informó que 67 de los nuevos casos del día son de edades pediátricas, para un acumulado de dos mil 138 diagnosticados en el país hasta la fecha.



De ellos, se mantienen activos 462, y dos lactantes continúan reportados de graves.



Con las 567 altas otorgadas en el día suman 15 mil 311 los pacientes recuperados de la COVID-19 en el país.



Entre los 530 nuevos casos, 489 son autóctonos y 41 importados, de los cuales cuatro son extranjeros.



De acuerdo con las cifras ofrecidas por la autoridad de salud, el 56,2 por ciento de los casos reportados en Cuba desde el pasado 15 de noviembre han estado vinculados con viajeros internacionales.