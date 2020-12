Reitera Cuba nuevas medidas para viajeros con vistas a enfrentar la COVID-19

La Habana, 18 dic (ACN) A partir del 10 de enero de 2021, todos los viajeros internacionales que deseen arribar a Cuba deberán presentar ante las autoridades sanitarias aduanales un certifico de negatividad al SARS-CoV-2 a raíz de un PCR realizado en las últimas 72 horas antes de viajar.



La medida responde a los esfuerzos cubanos de controlar un rebrote de la pandemia marcado por el aumento exponencial de casos positivos de COVID-19 en las últimas semanas con origen en viajeros internacionales, reiteró hoy el doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología, en conferencia de prensa.



Durán explicó que la prueba deberá haber sido emitida por un laboratorio certificado en la nación de procedencia y puede ser presentada en español, inglés o en el idioma oficial del país en cuestión.



Asimismo, se decidió reducir la entrada de viajeros procedentes de Estados Unidos, República Dominicana, Haití, México, Panamá y Bahamas, por ser de las naciones que más altos índices de positividad al virus presentan sus viajeros por cada mil.



Esta medida entrará en vigor a partir del próximo primero de enero y comprende un reajuste de las frecuencias, días, horarios y aeropuertos en los cuales se recibirán los vuelos de las aerolíneas que operan desde esos países, en coordinación con la Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios (ECASA).



Mercedes Vásquez González, directora de Transporte Aéreo y Relaciones Internacionales del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, destacó que todas las aerolíneas implicadas fueron informadas sobre esta nueva disposición, así como de su carácter temporal, de acuerdo con la evolución de la situación epidemiológica.



Para el traslado de los viajeros que queden varados tanto en Cuba como en alguna de estas naciones a causa de la medida, las compañías podrán solicitar las autorizaciones pertinentes, apuntó Vázquez González.



El doctor Carmelo Trujillo Machado, jefe del Departamento de Control Sanitario Internacional del Ministerio de Salud Pública, destacó que estas medidas no implican el resquebrajamiento de las líneas de vigilancia en frontera, las cuales serán reforzadas.



La realización de un PCR en todas las terminales cubanas se mantiene como paso fundamental para ingresar al país y se han ampliado las estaciones para ello, además continúa el monitoreo detallado y sistemático a todos los visitantes y los casos derivados.



A través de un programa desarrollado de conjunto con la empresa nacional Datys, cada dependencia sanitaria podrá conocer en tiempo real los datos y ubicación de cada viajero, y con ello garantizar el rigor del cumplimiento de las disposiciones.



Tampoco se modifica lo dispuesto para la realización de los PCR a quienes salgan de Cuba y en cuyo país de destino se requiera de uno.



Para los ciudadanos extranjeros mantiene un costo de 30 USD en las clínicas internacionales y para los cubanos continúa siendo libre de costo.



Se mantiene también la obligatoriedad de guardar aislamiento domiciliario junto a su familia para los viajeros no turistas, hasta la confirmación de negativo al PCR realizado el quinto día de su estadía en Cuba.



De conjunto con las organizaciones de masas se ha perfeccionado el protocolo comunitario en aras de asegurar el aislamiento, que podría ser institucional si la situación epidemiológica se complejiza aún más.



Mientras tanto, se seleccionarán y capacitarán activistas, quienes unto al médico y la enfermera de la familia trabajarán en la identificación de las viviendas en vigilancia, con la colocación de una pegatina, y en la orientación a la población en cuanto a conductas saludables.



Con vistas a garantizar el cumplimiento del aislamiento, se han asegurado también capacidades de alojamiento para viajeros cubanos residentes en el país cuyos domicilios no reúnan los requisitos necesarios del distanciamiento social.



Para quienes no deseen cumplir el periodo de aislamiento en sus hogares en aras de proteger a su familia y se encuentren en la disposición de asumir el costo, se habilitaron capacidades hoteleras.



Desde principios de noviembre hasta el 23 de diciembre, se diagnosticaron en Cuba tres mil 782 casos positivos de COVID-19, de ellos mil 575 eran viajeros.



En el caso de los restantes dos mil 207 casos autóctonos, el 51 por ciento estuvo originado por la interacción con un viajero, precisaron las autoridades médicas cubanas.