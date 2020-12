Garantizan atención a personas vulnerables en Artemisa

Artemisa, 27 dic (ACN) El personal de la dirección provincial de Trabajo y Seguridad Social de Artemisa garantiza la atención a personas vulnerables del territorio ante la implementación de la Tarea Ordenamiento desde el próximo primero de enero.



Daysi Pulido Mederos, subdirectora del organismo, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que entre los mecanismos ejecutados para cumplir esta meta se establecieron un centenar de puntos en los consejos populares para aclarar dudas de la población y solicitar empleo o ayuda económica, un proceso a realizarse en 72 horas para responder si el interesado clasifica o no para este beneficio, sustentados en el principio de subsidiar personas y no productos.



Para evaluar a posibles vulnerables, señaló, se organizaron grupos formados por especialistas de asistencia social, prevención y trabajadores sociales quienes entrevistan al solicitante y visitan su domicilio para caracterizar al núcleo familiar, el siguiente paso consiste en analizar el caso en el consejo de dirección municipal de Trabajo y Seguridad Social en el cual se determina si el interesado o el núcleo clasifica para recibir una prestación por insolvencia económica.



Añadió que de identificarse como como sujeto o familia vulnerable se procederá a los pagos correspondientes, mientras que en caso de identificarse un familiar obligado se procede a reportarse al mismo o ante la existencia de individuos aptos para trabajar, se les ofrece empleo por parte del especialista en estos puntos de atención a la población, una opción que permite disminuir los índices de sustentados por el presupuesto estatal.



Precisó que se considera a una persona o núcleo vulnerable si se trata o incluye miembros incapaces de incorporarse al empleo por motivos de edad, salud, discapacidad u otra causa justificada, los cuales no perciben los ingresos suficientes para su sustento o carece de familiares obligados en condiciones de prestarle ayuda.



Agregó que también funcionan puestos de mando en las direcciones municipales y provincial de Trabajo y Seguridad Social para ofrecer asistencia y existe información disponible sobre estas cuestiones en el Portal del Ciudadano del territorio.



Lisandra Oseguera Pérez, jefa de trabajo y salarios en Artemisa, comentó que las ofertas de empleo, a partir de la disponibilidad de plazas en las entidades, del sector presupuestado están actualmente congeladas, sin afectarse por ello la incorporación de profesionales a los sectores de salud pública y educación, pero existen opciones de trabajo en los sectores de producción de bienes para surtir la demanda nacional, reducir las importaciones y aumentar las exportaciones.



Respecto al incremento salarial, dijo, el proceso beneficiará a 84 mil 162 trabajadores de los sectores presupuestado y empresarial con el objetivo de que cuenten con ingresos que les permita acceder a la canasta básica de bienes y servicios cuando se inicie la Tarea Ordenamiento y antes del pago de salarios, y solo no lo recibirán los empleados con licencia sin sueldo o interruptos que no aceptaron las propuestas de reubicación laboral injustificadamente.



Magaly Morales Carballé, directora provincial de Trabajo y Seguridad Social, calificó de positivo el impacto de estas medidas en la población ante los nuevos precios establecidos y resaltó la importancia de continuar reduciendo las tasas de desocupación en el territorio, en 2020 a 1,4, como un mecanismo efectivo para disminuir la cantidad de personas vulnerables.



Estas acciones responden al objetivo de la Tarea Ordenamiento de transformar la distribución de ingresos con el aumento de salarios, pensiones y prestaciones de la seguridad social, resaltó.