Llegó a Cuba brigada médica que combatió la Covid-19 en Perú (+Fotos)

La Habana, 21 dic (ACN) La brigada del Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve, que brindó asistencia a pacientes con COVID-19 en Perú, arribó hoy a la Patria después de más de seis meses de trabajo.

El Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a través de un videomensaje, transmitió la satisfacción que representa el regreso de estos colaboradores y reconoció la labor desarrollada por el colectivo.

Asimismo, manifestó sus deseos de encontrarse con ellos cuando concluya el periodo de cuarentena, para intercambiar las experiencias de la misión, que de seguro aportarán al perfeccionamiento del Plan de enfrentamiento a la pandemia, indicó.

La Máster en enfermedades infecciosas Sarait González Gallart, especialista en Medicina General Integral , expresó a la ACN que luego de cumplir misión internacionalista en Venezuela, Bolivia y Brasil, estar en Perú fue un acontecimiento único, por la magnitud de la pandemia.

Afirmó que fueron meses de trabajo intenso, porque “no es fácil dejar atrás a tu familia y tu país; pero me siento satisfecha, porque la población nos agradeció muchísimo, hasta llegó a considerarnos ángeles caídos del cielo”, subrayó.

La doctora también insistió en que, a pesar de los riesgos, el miedo no se apoderó de ella y el espíritu humanista y los deseos de ayudar fueron más fuertes.

Para el Licenciado en enfermería Edu Pupo Pérez, Perú fue su primera misión internacionalista, lo que representó un “choque bastante fuerte, porque no estaba adaptado a ver cómo, por no tener dinero, una persona podía morir sin poder entrar a un hospital”, señaló.

Muchos pacientes nunca habían visto un médico, comentó el enfermero, se asustaban y tuvieron que darles charlas educativas para que asistieran a las consultas, “pero al conocer a los cubanos y comprobar que la atención era gratis, las colas eran de dos y tres cuadras de personas”, recordó.

Cuenta que la población de Ancash, región donde trabajó, lo recibió con todo el amor del mundo, sus homólogos, aunque con distancias al principio, luego comprendieron que los cubanos iban a ayudarlos y a tratar de aplacar la enfermedad.

El equipo médico estuvo integrado por 84 colaboradores, 35 licenciados en enfermería y 49 médicos, especialistas en Medicina General Integral, Epidemiología, Medicina Interna, Pediatría, Anestesiología, Neumología y Cuidados Intensivos.

Los galenos cubanos llegaron a tierras peruanas el 4 de junio último, y realizaron 115 mil 849 atenciones médicas, 239 mil 720 procederes de enfermería y salvaron 627 personas en las regiones de Ancash, Arequipa, Ayacucho y Moquegua.

Entre Cuba y Perú existe una larga historia de colaboración médica que se remonta a 1970, cuando una brigada asistió a los damnificados de un terremoto en Ancash, que causó la muerte a 70 mil personas.

En esa ocasión el Comandante en Jefe Fidel Castro fue el primero en donar su sangre para los necesitados de ese país y 150 mil cubanos se le unieron.

Años después, en 2007, otra brigada, pero del Contingente Henry Reeve acudió por un terremoto en Pisco que provocó la muerte de alrededor de 600 personas y mil 500 sufrieron lesiones.

Para 2017 repitieron la hazaña ante intensas lluvias en el país sudamericano, donde se registraron 90 muertos, 20 desaparecidos y 120 mil 890 damnificados, según el diario Granma.