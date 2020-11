Cuba muestra significativos avances en desarrollo de vacunas contra la COVID-19

La Habana, 2 nov (ACN) Cuba comienza una semana prometedora para sus candidatos vacunales contra la COVID-19 con el inicio hoy de los ensayos clínicos de Soberana 02 y la presentación de la documentación de otro posible fármaco desarrollado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB).



Expertos del Instituto Finlay, el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, Combiomed y el Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas dirigen la fase de los ensayos clínicos de Soberana 02, único proyecto basado en plataformas de vacunas conjugadas.



El segundo candidato cubano contra la COVID-19 tiene entre sus características el uso del adyuvante hidróxido de aluminio y como proteína transportadora el toxoide tetánico, tecnologías en las que el Instituto Finlay posee vasta experiencia.



Este fin de semana se informó que el CIGB entregó la documentación para inscribir su primer candidato vacunal contra el nuevo coronavirus.



Eduardo Martínez Díaz, presidente del grupo BioCubaFarma, dijo en Twitter que el país contará con cuatro candidatos vacunarles contra la COVID-19 antes de que finalice el año y en 2021 toda la población será inmunizada contra esa enfermedad.



Asegurar que vamos a tener éxito, con nuestras vacunas, no es un acto de alarde, detrás de esa afirmación hay muchos investigadores trabajando duro, hay una experiencia, hay una obra, hay muchos corazones latiendo fuerte. Vamos a triunfar, señaló el directivo en la red social.



Añadió que como mismo le pedimos a nuestro pueblo confianza, le pedimos también que mientras no tengamos la vacuna, todos debemos cumplir con las medidas establecidas en la etapa en que nos encontramos, no debemos descuidarnos ni un tantico.



A fines de agosto la institución líder en el desarrollo de vacunas en Cuba, el Instituto Finlay, comenzó su primer ensayo clínico del candidato anti COVID-19, bautizado como Soberana 1.



Recientemente se supo que ya se aplicaron las dos dosis de Soberana 1 a los participantes del estudio y se comprobó la seguridad de la misma, con muy pocos efectos adversos, todos ligeros, y que en las próximas semanas finalizará la fase 1 del estudio con el análisis de la respuesta inmune de los participantes.