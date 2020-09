Ante la COVID-19 Holguín eleva el rigor de las medidas de prevención de contagios

Holguín, 21 sep (ACN) Ante la aparición de nuevos casos positivos autóctonos de la COVID-19 en la provincia de Holguín, la disciplina social y la autoresponsabilidad son las palabras de orden para la contención de la enfermedad, con 96 casos confirmados en el oriental territorio.



En un recorrido por varios sitios públicos de la cabecera provincial, la ACN pudo constatar el cumplimiento de algunas medidas establecidas por el Ministerio de Salud Pública, mientras persisten aún violaciones en el distanciamiento social, sobre todo en las colas de las tiendas del centro histórico de la ciudad.



Ana Jiménez, trabajadora del sector de la educación, destacó que resulta imprescindible fomentar la disciplina, pues algunas personas se confían ante los pocos reportes de casos y usan incorrectamente el nasobuco o no cumplen con las medidas orientadas.



La holguinera, entrevistada frente al centro comercial Luz de Yara, manifestó además su preocupación por quienes deliberadamente, no tienen en cuenta el distanciamiento social en el momento de adquirir productos de primera necesidad.



Resaltó además las estrategias trazadas por las autoridades sanitarias, entre ellas el estudio poblacional realizado a los clientes del Bar Shambalá del 20 de agosto al ocho de septiembre, que sobrepasa ya las 200 muestras tomadas para estudios de PCR en tiempo real.



Por su parte, Ramón López, residente en la comunidad Emilio Bárcenas y estudiantes de medicina, indicó que se deben extremar los cuidados en los sectores vulnerables de la población como ancianos, personas con discapacidad y niños y minimizar su exposición a un posible contagio.



A la vez, Yadira García, Liudmila Fonseca y Yadier González, del reparto 26 de julio, coincidieron en que muchas personas se confían y creen que ya pasó el peligro, cuando aún se requiere de mayor prevención para evitar el contagio y su extensión dentro de la sociedad.



Estas apreciaciones se centran precisamente entre pobladores de una de las áreas de la provincia de Holguín que estuvo en cuarentena durante la etapa de transmisión en abril pasado y sus vecinos afirmaron que para no volver a esa situación, todos se mantienen muy vigilantes y se exigen entre si por el cumplimiento de las medidas higiénica-sanitarias para evitar la expansión de la COVID-19.



La doctora Yanelis Calviño, jefa del puesto de mando de la Dirección Provincial de Salud Pública, reiteró el llamado a aumentar la percepción de riesgo ante el incremento de los casos asintomáticos diagnosticados en la isla caribeña, los cuales son portadores y transmiten el nuevo coronavirus.



Insistió además en mantener el distanciamiento social, una de las medidas más importantes para frenar el contagio de la enfermedad, calificada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud.



Holguín refuerza las pesquisas sanitarias, el control de foco, el cumplimiento de las normas de bioseguridad en instituciones de uso público y las restricciones en el transporte, ante el diagnóstico de tres nuevos casos positivos al Sars-Cov2 desde el día 12 del mes actual.