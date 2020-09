Reordenan servicios hospitalarios en Camagüey ante casos de COVID-19 en Ciego de Ávila

Camagüey, 11 sep (ACN) A partir de la complejidad de la situación epidemiológica en la cercana provincia de Ciego de Ávila, con un significativo incremento de las personas contagiadas con la Covid-19, los servicios hospitalarios de Camagüey se reordenan para recibir y prestar atención médica a pacientes y sospechosos de la enfermedad.



En el caso del Hospital Militar Octavio de la Concepción y la Pedraja, de esta ciudad, se dispone de 121 capacidades para la asistencia a los enfermos de la epidemia, de las cuales 92 estaban ocupadas hasta el cierre del miércoles último, según informaron a la prensa en esta ciudad, autoridades sanitarias de la provincia.



Desde el jueves de la semana anterior, esa institución médica, destina todas sus camas a la atención de los casos positivos al virus Sars-Cov-2, de residentes en Ciego de Ávila y de Camagüey, aunque en este último territorio no se reportan contagios desde finales del mes de agosto con un caso ya dado de alta.



De igual forma, están listas 24 capacidades en el Hospital Clínico Quirúrgico Amalia Simoni, y una sala acondicionada con otras 14 camas en el Hospital Pediátrico Provincial Docente Eduardo Agramonte Piña, para la atención a menores de 18 meses, informó Lorena Reitor Landrián, subdirectora de Salud Pública en Camagüey.



Los servicios de urgencia de los mencionados hospitales Militar y Amalia Simoni, quedan suspendidos en cumplimiento de las medidas de bioseguridad establecidas, y el régimen con condiciones de aislamiento para evitar contagios, subrayó la doctora Reitor Landrián.

En tanto y los ingresados en el Amalia Simoni se han trasladado a las instituciones de salud municipales y al Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech o se le ha dado alta médica.



Mientras se refuerzan estos servicios en los 31 policlínicos existentes en la provincia, y los casos de emergencia serán atendidos en el Hospital Universitario Manuel Ascunce Domenech, y otros centros hospitalarios ubicados en los municipios de Nuevitas, Guáimaro y Florida.



En el actual reordenamiento, se limitan o posponen además, las consultas externas en las instituciones hospitalarias y se mantiene la proyección comunitaria en policlínicos y consultorios del Médico y la Enfermera de la Familia, ante la necesidad de que la población extreme las medidas higiénicas.



Los hospitales materno Ana Betancourt de Mora y el oncológico María Curie mantienen la totalidad de sus servicios, con las necesarias restricciones y medidas preventivas, al igual que en el psiquiátrico René Vallejo.



Miriam Sotomayor Cedeño, jefa del Departamento Provincial de Atención Médica, expresó que ante la actual situación existe un personal médico preparado con todo el nivel técnico que se requiere y la experiencia anterior en este evento epidemiológico, para el cual recibieron la capacitación adecuada y quienes conocen la exigencia rigurosa en el uso de medios de protección por el alto riesgo de contagio de la Covid-19.



La especialista recordó que no se pueden descuidar las arbovirosis y reclamó a la población acudir al médico ante cualquier síntoma que pueda corresponderse con el dengue, pues su atención sigue garantizándose en las restantes instituciones hospitalarias de la provincia y de los municipios y en el Centro de Menor Riesgo.



Alertó a la población camagüeyana a acudir de inmediato a los servicios de salud ante cualquier síntoma de la enfermedad, y a cumplir hoy más que nunca todas las medidas de protección como el uso permanente del nasobuco, el lavado continuo de las manos con agua, jabón y solución clorada, y contribuir al distanciamiento social y al aislamiento en casa si no hay necesidad de salir.