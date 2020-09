Supera Cuba las siete mil muestras diarias para detectar la COVID-19

La Habana, 7 sep (ACN) Cuba superó las siete mil muestras diarias para detectar la COVID-19, en un gran esfuerzo de los distintos laboratorios de biología molecular del país, destacó hoy el doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología.



Al comparecer en la habitual conferencia de prensa para la actualización de la situación epidemiológica por la actual pandemia, el experto aseguró que este domingo fueron procesadas siete mil 164 pruebas de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) en tiempo real.



El doctor Durán precisó que 43 personas resultaron positivas en coronavirus SARS-CoV-2, causante de esa enfermedad infecciosa.

Agregó que con esos estudios ascienden a 439 mil 204 las muestras realizadas y a cuatro mil 352 los diagnosticados con el patógeno en Cuba desde la detección de los primeros casos en el territorio nacional, el pasado mes de marzo.



El doctor Durán lamentó el fallecimiento de un paciente de la provincia de Ciego de Ávila, de 54 años de edad, que tuvo un desarrollo muy rápido de la enfermedad.



Con ese deceso, señaló que Cuba acumula 102 fallecidos y presenta una letalidad de 2,34 por ciento, inferior a la que tienen América y el mundo, en ambos casos por encima del tres por ciento.



El especialista explicó que de los confirmados ayer 42 son cubanos y uno es extranjero; en tanto 32 de los pacientes fueron contactos de contagiados anteriormente, por lo que el 83,9 por ciento del total de diagnosticados en el país han sido contactos, significó.



También mencionó que en 10 de los positivos no se pudo precisar la fuente de infección y ya se acumulan 37 en los últimos 15 días, aunque se trabaja intensamente para encontrar el origen de todos los contagios.



En otro momento de la conferencia Durán dijo que 22 de los casos fueron asintomáticos, por lo que se acumula el 58, 5 por ciento de personas que desde el inicio de la pandemia en Cuba no presentaron síntomas en el momento de hacerles el PCR, acotó.



Al respecto, reiteró a la población la importancia de cuidarse mucho porque no se sabe quién puede tener la COVID-19 en la calle, y recordó que los asintomáticos transmiten la enfermedad, incluso más que quienes presentan síntomas.



Igualmente informó que al cierre del día 6 de septiembre se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica mil 469 pacientes, de ellos en vigilancia 60, sospechosos 803 y confirmados como casos activos 606.



Aseguró que se mantiene una vigilancia en todas las provincias, aunque este domingo como ya es habitual la mayor cantidad de muestras fueron realizadas en la capital, donde se procesaron cinco mil 268 muestras.



El doctor Durán señaló que de los 43 confirmados 17 son de La Habana, 16 de Ciego de Ávila, pertenecientes al municipio cabecera de igual nombre, además de Artemisa (6) y Pinar del Río (4).



En la capital -dijo- los municipios con más casos fueron Arroyo Naranjo (seis); así como Boyeros y 10 de Octubre, con tres casos cada uno.



Según el especialista, lo que ha ocurrido en Ciego de Ávila debe poner en alerta a todos los territorios sobre los grandes riesgos de la enfermedad, muy compleja y en extremo contagiosa, en especial por la presencia de los asintomáticos.



El doctor Durán apuntó, como elemento favorable, que ayer se dieron 52 altas, para un acumulado de tres mil 642 pacientes recuperados de la enfermedad, aunque muchos de ellos con tratamientos en sus áreas de salud debido a las secuelas que deja esa dolencia.



De los 606 casos activos, 594 tienen una evolución clínica estable, hay dos críticos y 10 graves, añadió.



Relacionado con la incidencia por provincias en los últimos 15 días, expresó que La Habana se mantiene con la mayor tasa con 20,09 por 100 mil habitantes, seguida por Artemisa (14,18) y Ciego de Ávila (11,44).



Además, explicó que de los diagnosticados en la jornada dominical, nueve pacientes son de edades pediátricas, es decir menores de 18 años de edad, para un acumulado de 467, de los que ya están dados de alta 389 en el país.



Sobre lo que sucede en el mundo, habló del cuidado que debe tenerse con el desconfinamiento, porque en ocasiones la flexibilización de las medidas ha llevado a los rebrotes.



Añadió que se mantienen 185 países con reportes de la COVID-19 y ya ascienden a 26 millones 921 mil 111 los casos confirmados, con los más de 280 mil 864 diagnosticados ayer.



También señaló que han fallecido 881 mil 831 personas, sumadas las 6 mil 868 de este domingo, lo que da una letalidad de 3,28 por ciento.



Detalló que en América se reportan 14 millones 150 mil 397 casos confirmados, de ellos 119 mil 049 en la jornada dominical, lo que hace que el 52,56 por ciento del total de casos reportados en el mundo sea del continente americano, que totaliza 489 mil 270 fallecidos con las cuatro mil 597 muertes de ayer, para una letalidad de 3,46 por ciento.