Coronavirus en Cuba: Parte de cierre del día 6 de septiembre a las 12 de la noche

Al cierre del día de ayer, 6 de septiembre, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica mil 469 pacientes, de ellos: en vigilancia 60, sospechosos 803 y confirmados 606.

Para COVID-19 se estudiaron 7 mil 164 muestras, resultando 43 muestras positivas. El país acumula 439 mil 204 muestras realizadas y 4 mil 352 positivas (0,99%). Por tanto, al cierre del día de ayer se confirman 43 casos nuevos, con un acumulado de 4 mil 352 en el país.

De los 43 casos diagnosticados, son cubanos 42 y un ciudadano extranjero.

Del total de casos diagnosticados, 32 fueron contactos de casos confirmados, diez sin fuente de infección precisada y uno con fuente de infección en el extranjero.

De los 43 casos confirmados, 27 son masculinos y 16 son femeninas. El 51,1% (22) fueron asintomáticos, acumulándose 2 mil 549 que representan el 58,5% de los confirmados hasta la fecha.

La residencia por provincia y municipio de los 43 casos confirmados:

Pinar del Río (4 casos)

Artemisa (6 casos)

San Cristóbal (3)

Mariel (1)

Alquizar (1)

Candelaria (1)

La Habana (17casos)

Arroyo Naranjo (6)

Boyeros (3)

Diez de Octubre (3)

Habana del Este (1)

Guanabacoa (1)

Cotorro (1)

Cerro (1)

Playa (1) importado

Ciego de Ávila (16 casos)

Detalles de los 43 casos confirmados:

Pinar del Río

Ciudadana cubana de 19 años de edad, residente en el municipio Pinar del Río, provincia Pinar del Río. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadana cubana de 55 años de edad, residente en el municipio Pinar del Río, provincia Pinar del Río. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadano cubano de 60 años de edad, residente en el municipio Pinar del Río, provincia Pinar del Río. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadana cubana de 88 años de edad, residente en el municipio Pinar del Río, provincia Pinar del Río. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Artemisa

Ciudadano cubano de 7 años de edad, residente en el municipio Mariel, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadano cubano de 64 años de edad, residente en el municipio Candelaria, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadano cubano de 47 años de edad, residente en el municipio San Cristóbal, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadana cubana de 19 años de edad, residente en el municipio Alquizar, provincia Artemisa. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadano cubano de 53 años de edad, residente en el municipio San Cristóbal, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 63 años de edad, residente en el municipio San Cristóbal, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

La Habana

Ciudadana cubana de 2 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadano cubano de 28 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 36 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadana cubana de 56 años de edad, residente en el municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 20 contactos.

Ciudadano cubano de 36 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadano cubano de 66 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadano cubano de 11 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 24 contactos.

Ciudadano cubano de 6 meses de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 48 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 33 contactos.

Ciudadana cubana de 34 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 26 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadano marroquí de 37 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Caso con fuente de infección en el extranjero. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 85 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.

Ciudadana cubana de 32 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadana cubana de 35 años de edad, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 20 contactos.

Ciudadano cubano de 14 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 38 contactos.

Ciudadano cubano de 53 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciego de Ávila

Ciudadano cubano de 21 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia Ciego de Ávila. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadano cubano de 36 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia Ciego de Ávila. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 19 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia Ciego de Ávila. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadana cubana de 1 año de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia Ciego de Ávila. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 1 año de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia Ciego de Ávila. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 51 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia Ciego de Ávila. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadano cubano de 51 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia Ciego de Ávila. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadana cubana de 30 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia Ciego de Ávila. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 27 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia Ciego de Ávila. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadano cubano de 38 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia Ciego de Ávila. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 32 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia Ciego de Ávila. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 36 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia Ciego de Ávila. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadano cubano de 51 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia Ciego de Ávila. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadano cubano de 51 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia Ciego de Ávila. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Ciudadano cubano de 54 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia Ciego de Ávila (fallecido). Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.

Ciudadano cubano de 67 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia Ciego de Ávila. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

De los 4 mil 352 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 606 (13,9%), 594 el 98,0% con evolución clínica estable. Se reportan 102 fallecidos (uno del día), dos evacuados, 52 altas del día, se acumulan 3 mil 642 pacientes recuperados (83,7%). Se reportan dos pacientes en estado crítico y 10 en estado grave.

Pacientes en estado crítico:

Ciudadano cubano, de 52 años de edad. Procede del Municipio San Cristóbal, Provincia Artemisa. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Trombosis Venosa Profunda en ambos Miembros Inferiores, Tromboembolismo Pulmonar y Obesidad. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Rx tórax. Lesiones inflamatorias bilaterales. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 74 años. Procedente del Municipio Marianao, contacto de un caso confirmado (hija). Antecedentes Patológicos Personales. Diabetes Mellitus. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, se le realiza amputación supracondílea derecha, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente inestable. Gasometría con hipoxemia moderada. Rx tórax. Lesiones inflamatorias bilaterales. Reportada de crítica inestable.

Pacientes en estado grave:

Ciudadano cubano, de 75 años. Procede del Municipio Habana del Este. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Enfermedad Cerebro Vascular (hemiparesia residual derecha) y Fractura de cadera derecha operado hace tres meses. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, mantiene secreciones bronquiales blanquecinas abundantes, sentado fuera de la cama, ventilando espontáneamente a través de la traqueotomía con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Rx tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias bibasales a predominio derecho. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 72 años. Procede del Municipio Centro Habana. Contacto de un caso confirmado. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica. (Infarto Agudo de Miocardio antiguo) y Monorreno congénito. Se encuentra en Terapia Intensiva, signos de isquemia en pie derecho, dos deposiciones diarreicas, ventilando espontáneamente. Hemodinámicamente estable, gasometría con acidosis metabólica ligera. Rx tórax. Mejoría radiológica. Discretas lesiones inflamatorias bibasales. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 46 años. Procede del Municipio Cotorro. Contacto de caso positivo. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Asma Bronquial y Obesidad. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, tos aislada, ventilando espontáneamente. Hemodinámicamente estable. Gasometría con hipoxemia moderada. Rx tórax. Mejoría radiológica. Negativa. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 72 años. Procede del Municipio Boyeros. Contacto de caso positivo. Antecedentes de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en la Terapia Intensiva, con polipnea ligera, con ventilación no invasiva. Estable Hemodinámicamente. Gasometría con hipoxemia moderada Rx tórax. Importantes lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares, más marcado en el lado derecho. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 82 años. Procede del Municipio La Lisa, área de transmisión. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial, Enfermedad Cerebro Vascular anterior, Fibrilación Auricular Crónica e Hiperplasia Prostática. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, ventilando espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Rx tórax. Lesiones inflamatorias bilaterales a predominio de hemitórax izquierdo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 84 años. Procede del Municipio Playa. No nexo epidemiológico precisado. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Gasometría con hipoxemia ligera. Rx tórax. Lesiones inflamatorias bibasales. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 55 años. Procede del Municipio San Miguel del Padrón. No nexo epidemiológico precisado. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, ventilando espontáneamente. Hemodinámicamente estable. Rx tórax. Lesiones inflamatorias bilaterales a predominio de hemitórax derecho. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 68 años. Procede del Municipio Cárdenas. Provincia de Matanzas. Se investiga nexo epidemiológico. Antecedentes Patológicos Personales. Etilismo. Se encuentra en Terapia Intensiva, febril en la mañana, consciente, orientado, tos húmeda, ventilando espontáneamente. Hemodinámicamente estable. Gasometría con alcalosis respiratoria. Ionograma. Hiponatremia e hipopotasemia en fase de corrección. Rx tórax. Imágenes compatibles con neumonía intersticial multifocal en base izquierda y medio superior derecha. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 85 años. Procede del Municipio Majagua. Provincia Ciego de Ávila. Contacto de un caso confirmado. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, estable, ventilando espontáneamente. Estable Hemodinámicamente. Gasometría con hipoxemia ligera. Rx tórax. Moteado intersticial e inflamatorio parahiliar bilateral. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, 85 años. Procede del Municipio Majagua, Ciego de Ávila. Contacto de un caso positivo. Antecedentes Patológicos Personales. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, desorientado en ocasiones con polipnea ligera, tos húmeda, ventilando espontáneamente. Estable Hemodinámicamente. Gasometría con hipoxemia moderada. Rx tórax. Lesiones inflamatorias bilaterales a predominio de hemitórax derecho. Reportado de grave.

Falleció el ciudadano cubano de 54 años de edad, que residía en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus. El día 29 de agosto comenzó con tos, secreción nasal y decaimiento, siendo atendido por su hija que es médico sin sospechar de la COVID- 19. El día 2 de septiembre presentó falta de aire, aumenta el decaimiento, es llevado por la familia en horas de la noche al Hospital Antonio Luaces donde se trata con oxígeno suplementario y antibióticos. Se traslada al Hospital Roberto Rodríguez, donde se recibe con agobio respiratorio e inestabilidad hemodinámicas por lo que se realiza traslado directo al Servicio de Cuidados Intensivos. Se intuba y administran aminas, a pesar de ello, minutos después presenta parada cardíaca, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no resultaron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos las más sentidas condolencias a familiares y amigos.

Hasta el 6 de septiembre se reportan 185 países con casos de COVID-19, asciende a 26 millones 921 mil 111 los casos confirmados (+ 280 mil 864) y 881 mil 831 fallecidos (+ 6 mil 868) para una letalidad de 3,28.

En la región de las Américas se reportan 14 millones 150 mil 397 casos confirmados (+ 119 mil 049 ), el 52,56 del total de casos reportados en el mundo, con 489 mil 270 fallecidos (+ 4 mil 597 ) para una letalidad de 3,46 ( 0,01 ).