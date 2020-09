Estudios poblacionales, una vía importante para la detección de la COVID-19

La Habana, 7 sep (ACN) Con el objetivo de frenar la propagación de la COVID-19 en esta capital se han realizado estudios poblacionales con pruebas de PCR a ciudadanos que coinciden dentro de la comunidad con otros que ya han resultado positivos a la enfermedad y así detectarla a tiempo.



Por ejemplo en el municipio de Plaza de la Revolución, en los consultorios 15 y 16, pertenecientes al policlínico 19 de Abril, ubicado en Nuevo Vedado, se trabaja fundamentalmente en la búsqueda de casos asintomáticos, publica Tribuna de La Habana.



“La preferencia para la realización de los PCR son las viviendas donde coincide varias personas, los jóvenes y los trabajadores, debido a que entran y salen constantemente”, afirma la doctora Lilian Zulueta Pérez, jefa del grupo básico de trabajo del mencionado policlínico, quien aclara que de la manzana han sido confirmados 5 pacientes con coronavirus.



De igual manera, se buscan asintomáticos debido a que las personas con síntomas asociados son descubiertas, por lo general, durante las pesquisas.



“Los enfermos se detectan más rápido y en esta zona la población comparte muchos lugares como mercados, ascensores y panaderías, lo cual propicia una rápida transmisión”, agregó.



El pueblo también ha colaborado desde el principio; no hubo que buscar a nadie dentro de sus domicilios sino que más bien hubo exceso de voluntarios para la toma de muestras, agrega la información.



La disposición, según la Licenciada Mailin Cubas Curbelo, jefe del Departamento de Enfermería del 19 de Abril, radica en la preocupación latente de los individuos, a quienes se les aclara, además, que si dan negativo no significa que deben obviar el cumplimento de las medidas higiénico-sanitarias.



“Pueden ser negativos al virus hoy y contraerlo mañana; el cuidado siempre debe estar presente en sus mentes para no contagiar a otras personas”, aseguró Cubas.



Y concluyó diciendo que en esa área se realizarán 150 PCR y los resultados estarán en 72 horas.