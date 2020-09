COVID-19 en Cuba: Parte de cierre del día 3 de septiembre

La Habana, 4 sep (ACN) El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó hoy 52 nuevos casos positivos en coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, para un total de cuatro mil 266 contagiados en el país, el 82 por ciento de ellos recuperados.

Se mantienen ingresados confirmados 677 pacientes, 656 con evolución clínica estable, cuatro en estado crítico y 17 graves; se reportan 100 fallecidos (ninguno ayer), dos evacuados, y 13 altas del día, detalla el parte oficial, que a continuación transmitimos.

Parte de cierre del día 3 de septiembre a las 12 de la noche

Al cierre del día de ayer, 3 de septiembre, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica mil 495 pacientes, de ellos: en vigilancia 36, sospechosos 782 y confirmados 677.

Para COVID-19 se estudiaron cinco mil 855 muestras, resultando 52 muestras positivas. El país acumula 420 mil 273 muestras realizadas y cuatro mil 266 positivas (1,02 %). Por tanto, al cierre del día de ayer se confirman 52 casos nuevos, con un acumulado de cuatro mil 266 en el país.

Del total de casos (52): 23 fueron contactos de casos confirmados, cinco sin fuente de infección precisada y 24 con fuente de infección en el extranjero.

De los 52 casos confirmados, 14 son masculinos y 38 son femeninas. El 71,15 % (37) fueron asintomáticos, acumulándose dos mil 506 que representan el 58,7 % de los confirmados hasta la fecha.

Residencia por provincia y municipio de los 28 casos autóctonos

Pinar del Río (2 casos)

Pinar del Río (2)

Artemisa (3 casos)

San Cristóbal (2)

Mariel (1)

La Habana (14 casos)

Boyeros (2)

Diez de Octubre (2)

Marianao (2)

Arroyo Naranjo (1)

Plaza de la Revolución (1)

Guanabacoa (1)

San Miguel del Padrón (1)

Cerro (1)

Playa (1)

La Lisa (1)

Centro Habana (1)

.Matanzas (3 casos)

Cárdenas (3)

.Ciego de Ávila (6 casos)

Majagua (3)

Ciro Redondo (1)

Chambas (1)

Florencia (1)

Distribución por municipios de los 24 casos importados

Pinar del Río (3 casos)

La Palma (1)

Los Palacios (1)

Mantua (1)

Artemisa ( 1 caso)

Artemisa (1)

La Habana 2 casos

Marianao (1)

Habana del Este (1)

Mayabeque (1 caso)

Santa Cruz del Norte (1)

Matanzas (2 casos)

Jagüey Grande (1)

Perico (1)

Cienfuegos 1 caso

Cienfuegos (1)

Ciego de Ávila (1 caso)

Ciego de Ávila (1)

Camagüey (2 casos)

Camagüey (1)

Vertientes (1)

Las Tunas( 1 caso)

Las Tunas (1)

Holguín( 1 caso)

Holguín (1)

Granma( 4 casos)

Manzanillo (2)

Río Cauto (1)

Bayamo (1)

Santiago de Cuba( 2 casos)

Guamá (1)

Mella(1)

Guantánamo( 3 casos)

Guantánamo (1)

Maisí(1)

San Antonio del Sur (1)

Detalles de los 52 casos confirmados

Pinar del Río

Ciudadana cubana de 47 años de edad, residente en el municipio La Palma, provincia de Pinar del Río. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 157 contactos.

.Ciudadana cubana de 47 años de edad, residente en el municipio Los Palacios, provincia de Pinar del Río. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 157 contactos.

.Ciudadana cubana de 44 años de edad, residente en el municipio Mantua, provincia de Pinar del Río. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 157 contactos.

.Ciudadano cubano de 24 años de edad, residente en el municipio Pinar del Río, provincia del mismo nombre. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.

.Ciudadana cubana de 43 años de edad, residente en el municipio Pinar del Río, provincia del mismo nombre. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia ocho contactos.

Artemisa

.Ciudadana cubana de 43 años de edad, residente en el municipio Artemisa, provincia del mismo nombre. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 157 contactos.

.Ciudadana cubana de 16 años de edad, residente en el municipio Mariel, provincia de Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 20 contactos.

.Ciudadana cubana de 22 años de edad, residente en el municipio San Cristóbal, provincia de Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

.Ciudadano cubano de seis años de edad, residente en el municipio San Cristóbal, provincia de Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

La Habana

.Ciudadano cubano de 29 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia de La Habana. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 157 contactos.

.Ciudadano cubano de 63 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia de La Habana. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 157 contactos.

.Ciudadano cubano de 47 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

.Ciudadana cubana de un año de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

.Ciudadana cubana de 27 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

.Ciudadana cubana de 50 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 42 contactos.

.Ciudadano cubano de 24 años de edad, residente en el municipio Guanabacoa, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 31 contactos.

.Ciudadana cubana de 17 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

.Ciudadana cubana de 10 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

.Ciudadana cubana de 15 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

.Ciudadano cubano de 40 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 26 contactos.

.Ciudadana cubana de un año de edad, residente en el municipio Playa, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

.Ciudadana cubana de 59 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

.Ciudadana cubana de 31 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.

.Ciudadano cubano de 56 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

.Ciudadano cubano de 48 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia de La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Mayabeque

. Ciudadana cubana de 51 años de edad, residente en el municipio Santa Cruz del Norte, provincia de Mayabeque. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 157 contactos.

Matanzas

.Ciudadana cubana de 61 años de edad, residente en el municipio Jagüey Grande, provincia de Matanzas. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 157 contactos.

.Ciudadana cubana de 38 años de edad, residente en el municipio Perico, provincia de Matanzas. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 157 contactos.

.Ciudadana cubana de 76 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia de Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

.Ciudadano cubano de 36 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia de Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

.Ciudadano cubano de 35 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia de Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Cienfuegos

.Ciudadana cubana de 36 años de edad, residente en el municipio Cienfuegos, provincia del mismo nombre. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 157 contactos.

Ciego de Ávila

.Ciudadana cubana de 33 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 157 contactos.

.Ciudadana cubana de 21 años de edad, residente en el municipio Majagua, provincia de Ciego de Ávila. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

.Ciudadana cubana de 42 años de edad, residente en el municipio Florencia, provincia de Ciego de Ávila. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

.Ciudadana cubana de 85 años de edad, residente en el municipio Majagua, provincia de Ciego de Ávila. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

.Ciudadana cubana de 4 5 años de edad, residente en el municipio Majagua, provincia de Ciego de Ávila. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 21 contactos.

.Ciudadana cubana de 42 años de edad, residente en el municipio Chambas, provincia Ciego de Ávila. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 21 contactos.

.Ciudadano cubano de 46 años de edad, residente en el municipio Ciro Redondo, provincia de Ciego de Ávila. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 27 contactos.

Camagüey

.Ciudadana cubana de 32 años de edad, residente en el municipio Vertientes, provincia de Camagüey. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 157 contactos.

.Ciudadana cubana de 48 años de edad, residente en el municipio Camagüey, provincia del mismo nombre. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 157 contactos.

Las Tunas

.Ciudadana cubana de 44 años de edad, residente en el municipio Las Tunas, provincia del mismo nombre. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 157 contactos.

Holguín

.Ciudadano cubano de 27 años de edad, residente en el municipio Holguín, provincia del mismo nombre. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 157 contactos.

Granma

.Ciudadana cubana de 51 años de edad, residente en el municipio Manzanillo, provincia de Granma. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 157 contactos.

.Ciudadana cubana de 30 años de edad, residente en el municipio Manzanillo, provincia de Granma. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 157 contactos.

.Ciudadana cubana de 36 años de edad, residente en el municipio Rñio Cauto, provincia de Granma. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 157 contactos.

.Ciudadano cubano de 38 años de edad, residente en el municipio Bayamo, provincia de Granma. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 157 contactos.

Santiago de Cuba

.Ciudadano cubano de 28 años de edad, residente en el municipio Guamá, provincia de Santiago de Cuba. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 157 contactos.

.Ciudadana cubana de 27 años de edad, residente en el municipio Mella, provincia de Santiago de Cuba. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 157 contactos.

Guantánamo

.Ciudadana cubana de 27 años de edad, residente en el municipio Guantánamo, provincia del mismo nombre. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 157 contactos.

.Ciudadano cubano de 31 años de edad, residente en el municipio Maisí, provincia de Guantánamo. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 157 contactos.

.Ciudadano cubano de 36 años de edad, residente en el municipio San Antonio del Sur, provincia de Guantánamo. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 157 contactos.

De los cuatro mil 266 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 677 (15,8 %), 656 el 97 % con evolución clínica estable. Se reportan 100 fallecidos (ninguno del día), dos evacuados, 13 altas del día, se acumulan tres mil 487 pacientes recuperados (82%). Se reportan cuatro pacientes en estado crítico y 17 en estado grave.

Pacientes en estado crítico

.Ciudadana cubana, de 54 años. Procede del municipio Diez de Octubre. Antecedentes patológicos personales: leucemia linfoide crónica. Se encuentra en Terapia intensiva, sedada, afebril, con secreciones bronquiales, evento importante de desaturación con inestabilidad hemodinámica en la madrugada, con distrés respiratorio ligero. Inestable Hemodinámicamente. Rx de tórax. Moteado inflamatorio difuso en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica inestable.

.Ciudadano cubano, de 52 años de edad. Procede del municipio San Cristóbal, Provincia Artemisa. Antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, trombosis venosa profunda en ambos miembros inferiores, tromboembolismo pulmonar y obesidad. Se encuentra en Terapia intensiva, afebril en ventilación mecánica. Hemodinámicamente estable. Rx de tórax. Lesiones inflamatorias bilaterales. Reportado de crítico estable.

.Ciudadano cubano, de 55 años. Procede del municipio Arroyo Naranjo. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial y retraso mental. Se encuentra en Terapia intensiva, afebril, en ventilación mecánica, modalidad controlada. Hemodinámicamente estable. Rx de tórax. Importantes lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

.Ciudadana cubana, de 74 años. Procedente del municipio Marianao. Antecedentes de diabetes mellitus. Se encuentra en Terapia intensiva, afebril, vuelve a presentar disminución de los pulsos por isquemia arterial aguda en miembro inferior derecho, valorada nuevamente por el especialista de angiología ,continúa con tos seca, disnea a la movilización, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario en decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Rx de tórax. Lesiones inflamatorias bilaterales. Reportada de crítica.

Pacientes en estado grave

.Ciudadana cubana, de 79 años. Procede del municipio Marianao. Antecedentes de diabetes mellitus, hipertensión arterial, asma bronquial e hipotiroidismo. Se encuentra en Terapia intensiva, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Rx de tórax. Mejoría radiológica. Discretas lesiones inflamatorias en base derecha. Reportada de grave.

.Ciudadano cubano, de 44 años. Procede del municipio La Lisa. Antecedentes patológicos personales: no refiere. Se encuentra en Terapia intensiva, afebril, tos seca aislada, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario, en decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Rx de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio de base derecha con banda de atelectasia parahiliar derecha. No derrame pleural. Reportado de grave.

.Ciudadana cubana, de 75 años. Procede del municipio Habana del Este. Antecedentes de hipertensión arterial, enfermedad cerebro vascular (hemiparesia residual derecha) yfFractura de cadera derecha operado hace tres meses. Se encuentra en Terapia intensiva, afebril, mantiene secreciones bronquiales blanquecinas abundantes, hizo evento de obstrucción de la cánula de traqueostomía por secreciones, se reacopló transitoriamente al ventilador mecánico, ahora ventilando espontáneamente a través de la traqueostomía con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Rx de tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias bibasales a predominio derecho. Reportada de grave.

.Ciudadano cubano, de 45 años. Procede del municipio La Lisa. Antecedentes de hipertensión arterial y trasplante renal. Se encuentra en Terapia intensiva, afebril, falta de aire a la movilización, menos ictérico, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario, en decúbito prono. Hemodinámicamente estable. Rx de tórax. Cardiomegalia global, lesiones de aspecto inflamatorio en ambos hemitórax a predominio derecho, no derrame pleural. Reportado de grave.

.Ciudadano cubano, de 84 años. Procede del municipio Centro Habana. Antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, insuficiencia arterial periférica y fumador. Se encuentra en Terapia intensiva, afebril, edemas en ambos miembros inferiores y escrotos que continúan disminuyendo, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Ecocardiograma. Miocardiopatía dilatada e hipertensión pulmonar. TAC de Pulmón. Bocio endotorácico. Derrame pleural bilateral de mediana cuantía que no interfiere en la mecánica ventilatoria, se observa imagen de posible lesión tumoral en base derecha. Reportado de grave.

.Ciudadana cubana, de 72 años. Procede del municipio Centro Habana. Antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatía isquémica (infarto agudo de miocardio antiguo) y monorreno congénito. Se encuentra en Terapia intensiva, afebril, con signos de isquemia en pie derecho, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Rx de tórax. Mejoría radiológica discretas lesiones inflamatorias bibasales. Reportada de grave.

.Ciudadano cubano, de 46 años. Procede del municipio Cotorro. Antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, asma bronquial y obesidad. Se encuentra en Terapia intensiva, afebril, tos aislada, disnea a la movilización, espontáneamente ventilando con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Rx de tórax. Lesiones congestivas e inflamatorias hacia la porción interna de la base derecha. No derrame pleural. Reportado de grave.

.Ciudadano cubano, de 72 años. Procede del municipio Boyeros. Antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus. Se encuentra en Terapia intensiva, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario, en decúbito prono. Estable, hemodinámicamente. Rx de tórax. Empeoramiento radiológico. Importantes lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares, más marcado en el lado derecho. Reportado de grave.

.Ciudadano cubano, de 56 años. Procede del municipio Arroyo Naranjo. Antecedentes de retraso mental severo, diabetes mellitus y cardiopatía isquémica. Se encuentra en Terapia intensiva, con marcapaso externo transitorio, ventilando espontáneamente sin oxígeno suplementario. Estable Hemodinámicamente. Electrocardiograma. Bradicardia sinusal, signos de isquemia aguda en cara anterior y lateral alta. Rx de tórax. No alteraciones pleuropulmonares. Reportado de grave.

.Ciudadano cubano, de 52 años. Procede del municipio San Cristóbal. Provincia Artemisa. Antecedentes patológicos personales: no refiere. Se encuentra en Terapia intensiva, consciente, cooperativo, afebril, con ventilación espontánea, con oxígeno suplementario. Estable Hemodinámicamente. Rx de tórax. Mejoría radiológica, radiopacidad difusa en ambos campos pulmonares, más acentuado en base derecha. Reportado de grave.

.Ciudadana cubana, de 79 años. Procedente del municipio Guanabacoa. Antecedentes de cardiopatía isquémica, operada de sustitución valvular aórtica y revascularización coronaria. Se encuentra en Terapia intensiva, consciente, con buen estado general, afebril, tolera el decúbito, ventila espontáneamente sin oxígeno suplementario. Estable, hemodinámicamente. Ultrasonido de tórax. Derrame pleural bilateral. Ecocardiograma. Manteniéndose la prótesis valvular con buena función, derrame pericárdico laminar. Reportada de grave.

.Ciudadana cubana, de 62 años. Procedente del municipio Sandino, Pinar del Río. Antecedentes, operada de doble sustitución valvular mitral y aórtica. Se encuentra en Terapia intensiva, consciente, afebril, ventilando espontáneamente sin oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Ecocardiograma. Prótesis valvular aórtico-mitral con buena función. Derrame pericárdico de ligero-moderado. Rx de tórax. Discretas lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares. Reportada de grave.

.Ciudadano cubano, 66 años. Procede del municipio Marianao. Antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus. Se encuentra en Terapia intensiva, afebril, consciente, cooperativo, con bradipsiquia, ventilando en espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Rx de tórax. Lesiones inflamatorias bibasales. TAC de cráneo donde se observó infarto lacunar antiguo en región parietal izquierda, sin otras alteraciones craneoencefálicas. Reportado de grave.

.Ciudadana cubana, de 78 años. Procede del municipio Habana del Este. Antecedentes de hipertensión arterial. Se encuentra en Terapia intensiva, presentó cuadro de edema agudo del pulmón de causa hipertensiva, se encuentra consciente, con Glasgow 15 puntos, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. TAC de tórax. Marcados cambios osteo degenerativos. Presencia de abundantes lesiones en vidrio deslustrado en ambos hemitórax, distribuidos en forma periférica y central que toma todos los lóbulos y segmentos, dilatación de vasos, bandas subpleurales fibróticas y engrosamiento pleural marcado. Reportada de grave.

.Ciudadano cubano, 53 años. Procede del municipio Arroyo Naranjo. Antecedentes de retraso mental severo. Se encuentra en Terapia intensiva, decaído, afebril e inapetente, polipnea superficial y dependiente de oxígenopara mejorar saturación, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Rx de tórax. Hilios engrosados, no otras lesiones pleuropulmonares. Reportado de grave.

.Ciudadano cubano, 41 años. Procede del municipio Arroyo Naranjo. Antecedentes de hipertensión arterial, asma bronquial y retraso mental severo. Se encuentra en Terapia intensiva por empeoramiento gasométrico e hiponatremia creciente sin traducción clínica, se discute con el comité de expertos y se decide su regreso a sala de terapia para mejor seguimiento y vigilancia, afebril, ventilando espontáneamente sin oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Rx de tórax. Lesiones inflamatorias bibasales. Reportado de grave.

.Ciudadana cubana de 18 años. Procede del municipio Arroyo Naranjo. Antecedentes patológicos personales: no refiere. Se encuentra en Terapia intensiva, evolución clínica estable afebril, sin diarreas ni vómitos. Hemodinámicamente estable. Reportada de grave.

Hasta el 3 de septiembre se reportan 185 países con casos de COVID-19, asciende a 26 millones 059 mil 065 los casos confirmados (+ 282 mil 464) y 863 mil 535 fallecidos (+ 6 mil 087) para una letalidad de 3,31% (-0,02).

América reporta 13 millones 762 mil 989 casos confirmados (+ 127 mil 607), el 52,81% del total de casos reportados en el mundo, con 477 mil 905 fallecidos (+ 3 mil 858) para una letalidad de 3,47% (-0,01).