Se precisa responsabilidad para frenar aumento de casos y fallecidos por COVID-19

La Habana, 3 sep (ACN) El comportamiento de la COVID-19 en los últimos días en el país ha traído consigo un gran número de personas diagnosticadas y fallecidos a pesar de la eficacia de los protocolos, por lo que se eleva la necesidad de mantener la responsabilidad por parte de la población para frenar los impactos de la pandemia.



Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap) informó hoy en la conferencia de prensa diaria que se requiere la autorresponsabilidad de cada ciudadano, pues el 58,5 por ciento de todos los casos en el país han sido asintomáticos en el momento del diagnóstico, lo que hace muy difícil el control.



Actualmente se encuentran activos 638 casos, una de las cifras más alta que ha tenido la Mayor de las Antillas desde el inicio de la pandemia, pero que demuestra el interés del gobierno por identificar a todas aquellas personas con el virus.



En el día de ayer se realizaron más de cinco mil 600 pruebas de PCR, número que ha ido en aumento, sobre todo en el último mes, y se espera que en un futuro inmediato se realicen entre seis mil y siete mil diarias, explicó.



La Habana, en la pasada jornada reportó la mayoría de los casos del país, con la característica de una gran dispersión en los municipios, siendo el de Arroyo Naranjo el de mayor número; la tasa de casos confirmados por cada cien mil habitantes en los últimos 15 días es de 24,73.



El monto de altas clínicas es bajo en comparación con los casos confirmados, lo que se debe a la evolución de los ingresados, permanecen cuatro pacientes en estado crítico y 17 en grave, el país acumula 100 fallecidos.



Durán García esclareció dudas de la población sobre aquellas personas que hayan portado la enfermedad sin ser detectada, y explicó que en algunas ocasiones al hacer estudios poblacionales a quienes no tienen síntomas se han encontrado personas con anticuerpos para la enfermedad, pero ellas ya no la transmiten.



El especialista insistió en que hasta que no exista una vacuna o algún tratamiento que cure la COVID-19 es imprescindible continuar protegiéndose y cumplir con todas las medidas orientadas por las autoridades de salud con el fin de preservar las vidas humanas.



Sobre la situación del mundo destacó que es posible que mañans se alcance la cifra de los 26 millones de personas diagnosticadas, y que los países con indicadores más desfavorables son Estados Unidos, Brasil, India y Rusia.