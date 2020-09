COVID-19 y Aedes aegypti, dos amenazas que concentran esfuerzos en Guantánamo

Guantánamo, 3 sept (ACN) El control de viajeros es la principal medida para evitar la reaparición de la COVID-19 en Guantánamo, se subrayó este miércoles en el Consejo de Defensa Provincial (CDP), ante el peligro latente de la enfermedad.



Con más de 100 días sin reportar nuevos enfermos en la tierra más oriental del país, es la vigilancia y el examen en fronteras la acción más efectiva para impedir un rebrote del SARS-CoV-2.



Para esa inspección rigurosa se habilitaron tres puntos de control en el acceso a Guantánamo: Río Frío, en la autopista nacional; Sabaneta, en el municipio de El Salvador, y en la entrada a Baracoa, desde Moa, Holguín, por los cuales arribaron a la provincia en las últimas 24 horas, cerca de 300 viajeros nacionales.



Rafael Pérez Fernández, presidente del CDP, insistió en la caracterización exacta de las personas que llegan, procedencia, edad, estado de salud y dirección hacia donde se dirigen, para un seguimiento más riguroso.



Alertó que continúan arribando muchos viajeros, a pesar de los riesgos y llamados a evitar traslados innecesarios, e indicó revisar más exhaustivamente los movimientos desde la capital, después del cierre decretado el pasado primero de septiembre, en lo cual, dijo, hay que profundizar, averiguar cómo salieron, analizar el fenómeno.



Pérez Fernández llamó a los dirigentes de Educación a no confiarse, a pesar del favorable inicio del curso escolar con las medidas contra la COVID-19 implementadas y mantener un estricto control en el cumplimiento de estas.



Igualmente señaló el bajo por ciento de pesquisas activas realizadas en las últimas jornadas a nivel comunitario, y enfatizó en que no se puede decrecer en ningún municipio, ni desmovilizarse, porque quién asegura que no haya asintomáticos en las personas que llegan, reflexionó.



El doctor Roilder Romero Frómeta, director provincial de Salud, informó que se reportan cinco pacientes sospechosos de la enfermedad y dos contactos de confirmados, de viajeros procedentes de La Habana, de los cuales se espera el resultado del PCR en tiempo real, y también de 591 muestras, pendientes de resultados del laboratorio de biología molecular de Santiago de Cuba.



El presidente del CDP convocó también a equiparar los resultados en el enfrentamiento a la COVID-19 con los de la vigilancia contra el Aedes aegyti, que no marcha bien en el territorio.



Instó a los implicados en esta vital tarea a llegar a los lugares más complicados del territorio, actualmente con el 70 por ciento de sus diez municipios con focos del peligroso vector, transmisor de las arbovirosis (dengue, chikungunya, fiebre amarilla).



El doctor Eduardo Sánchez Lara, director del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología, precisó que el este de la ciudad de Guantánamo y el Reparto Caribe, en el norte de la urbe, así como también Caimanera, son los más complicados, con índices por encima del 0,05 por ciento aceptado como permisible.



El enyerbamiento en las áreas residenciales, presencia de salideros y otros riesgos, son de los problemas detectados que influyen en el aumento de focos, por lo cual se intensifica el tratamiento adulticida y se amplían las radiobatidas, añadió.



Emilio Matos Mosqueda, vice presidente del CDP, comentó acerca de las lluvias propias del verano y que han ocurrido frecuentemente en estos días, con una tormenta tropical incluida, por lo cual el peligro de multiplicación del Aedes aumenta, y hay que mover a todo el mundo para contener esa amenaza.