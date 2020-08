Médicos cubanos en Angola orgullosos de Soberana 01

Ciego de Ávila, 25 ago (ACN) Para los integrantes de la brigada médica cubana que ayuda al pueblo de Angola en la lucha contra la COVID-19, Soberana 01 representa Salud, Orgullo, Batalla, Entusiasmo, Responsabilidad, Amor, Nacionalidad, Ahora vamos por más.



La doctora Olga Marlene Miranda Quintana, asesora del director de Salud en la cabecera municipal de Huambo, estado angolano que hasta este momento no tiene casos con la enfermedad, declaró a la ACN vía red social Facebook, que este primer candidato vacunal contra la COVID-19 es un ejemplo de lo ligada que está la ciencia de la Isla al espíritu humanista del Comandante en Jefe Fidel Castro.



El significado que a cada letra de Soberana le dio Zuzel del Valle Luque, médico especialista en medicina general integral y una de las profesoras de la brigada, demuestra el acierto que tuvo Fidel, en pleno Periodo Especial, de impulsar la rama de la biotecnología, dijo Miranda Quintana.



Fidel siempre quiso que Cuba fuera de hombres de ciencias, sabía que si lo lográbamos era una manera, también, de ser un país soberano, agregó Miranda Quintana, natural de Ciego de Ávila.



Gracias a sus sueños, nuestra medicina y sistema de Salud gozan de prestigio y están al mismo nivel de otras naciones con muchos más recursos humanos y financieros, aunque los grandes medios de la información quieran negarlo e inventen falsedades sin sustento, alegó la avileña, especialista de Primer y Segundo Grados en Medicina General Integral.



Cada uno de los 11 integrantes de la brigada llevamos más de 20 años de experiencias y estamos acá por voluntad propia, nadie nos obliga y eso debe quedarle bien claro a los enemigos de la Revolución, los únicos que no entienden, o, mejor dicho, no les conviene entender el sentido humanista de la medicina cubana, enfatizó la doctora, quien anteriormente cumplió misión en Venezuela y Brasil.



Además de apoyar al sistema sanitario en la detección de casos con la COVID-19 en cada municipio de Huambo, contribuimos en la identificación de necesidades de aprendizaje en el sector y planificamos actividades para recuperar personal, explicó la galeno, quien es Doctora en Ciencias Pedagógicas y profesora titular de la Universidad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila.



Este 24 de agosto Cuba comenzó la fase I de ensayos clínicos de Soberana 01 en los primeros 20 voluntarios seleccionados, de los 40 que integran la muestra en esta etapa, cumpliendo todos los protocolos de buenas prácticas, refirió a Cubadebate, la doctora Meiby de la Caridad Rodríguez González, directora de investigaciones clínicas del Instituto Finlay de Vacunas (IFV).