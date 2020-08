Cuba con 65 nuevos casos a causa de la COVID-19

La Habana, 23 ago (ACN) Cuba reportó hoy 65 nuevos casos de la COVID-19 y lamentó el fallecimiento de dos personas a causa de una enfermedad que continúa ocasionando estragos a nivel mundial.



Al comparecer este domingo en la habitual conferencia de prensa para la actualización sobre la situación epidemiológica en la nación caribeña, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), informó que el sábado fueron procesadas cuatro mil 867 pruebas de PCR en tiempo real, de las cuales fueron positivas 65.



Agregó que con esos estudios ascienden a 361 mil 092 las muestras realizadas y a tres mil 682 los diagnosticados en el territorio nacional.



Señaló que de los confirmados 63 son cubanos y dos extranjeros residentes en el país; mientras 59 fueron contactos de casos anteriores, por lo que ahora el 83,6 por ciento de los positivos han sido contactos, de ahí que insistiera en la necesidad de extremar los cuidados porque muchas veces no se sabe quién puede transmitir el virus.



El experto explicó que en el caso de cinco personas no se precisa aún la fuente de infección y hay un caso importado entre los diagnosticados.



También lamentó que fallecieran dos personas en el día de ayer, una señora de 79 años y otra de 71, ambas del municipio Centro Habana, que presentaban un grupo de enfermedades asociadas que derivaron en complicaciones y un paro cardiorrespiratorio.



De esa forma, aumentaron a 91 los fallecidos en la mayor de las Antillas, donde al cierre del día 22 de agosto se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica mil 235 pacientes, de ellos: en vigilancia 55, sospechosos 657 y confirmados 523.



Durán expresó que del total de pacientes activos, 503 tienen una evolución clínica estable, siguen críticos tres y están graves 17 personas, sumados cinco incorporados en la jornada sabatina.



Añadió que ayer se dieron 38 altas y ya suman tres mil 044 pacientes recuperados.



A su vez, significó que como es habitual se procesaron muestras de todas las provincias cubanas, con énfasis en La Habana con tres mil 497, además de 332 en Artemisa, 222 en Villa Clara y 199 en Matanzas, por lo que se mantiene una estricta vigilancia epidemiológica, afirmó.



Igualmente mencionó que en los más recientes casos dos niños menores de un año fueron diagnosticados y en tal sentido insistió en la importancia de extremar la protección de los menores de edad y los jóvenes, que deben tener su cuota de responsabilidad individual para cuidar a las personas mayores que vivan con ellos, precisó.



El especialista señaló que 57 de los confirmados pertenecen a La Habana; en tanto Matanzas (2), Artemisa y Pinar del Río, tres en cada uno de esos territorios, completaron los 65 reportados con la enfermedad.



En la capital, Arroyo Naranjo con 20 y Marianao con 11 fueron los municipios con mayor registro de confirmados.



Asimismo mostró un mapa que refleja la complejidad de la región occidental, incluidos 20 municipios con incidencia elevada, varios de ellos pertenecientes a La Habana.



En su intervención, el director nacional de Epidemiología del MINSAP habló de la necesidad de cumplir las medidas al pie de la letra, de ser responsables y disciplinados todos los cubanos porque la complejidad es muy grande debido a una enfermedad con terribles consecuencias.



También criticó la conducta indisciplinada de algunas personas, no solo los jóvenes, sino en ocasiones de los adultos que tienen a veces conductas inapropiadas que atentan contra el esfuerzo para controlar el nuevo coronavirus.



Tenemos que seguir trabajando para revertir la situación epidemiológica que presenta La Habana y la región occidental en general, precisó el experto.



Sobre el panorama mundial, señaló que se mantienen 185 países con casos confirmados y un acumulado de 22 millones 977 mil 399 diagnosticados, sumados los más de 271 mil reportados hoy; mientras asciende a 800 mil 321 la cantidad de personas fallecidas, y de ellos una cifra superior a seis mil murieron ayer, explicó.



En las Américas -dijo-, epicentro de la pandemia, hay 12 millones 326 mil 095 personas infectadas y más de 439 mil decesos; Estados Unidos y Brasil se mantienen en el continente como las naciones con mayor cantidad de contagios y muertos a causa de la COVID-19, confirmó.



Por último, el doctor Durán no quiso pasar por alto el Aniversario 60 de la fundación de la Federación Mujeres Cubanas (FMC), que se cumple hoy 23 de agosto.



Felicitamos a todas nuestras mujeres que se han destacado a través de la historia de Cuba y a las integrantes del sector de la salud que sin escatimar horas, días y esfuerzos han trabajado muy duro en el enfrentamiento a la COVID-19, concluyó.