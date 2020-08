COVID-19: Cuba con 35 nuevos casos, en La Habana y Artemisa

La Habana, 22 ago (ACN) Al cierre del 21 de agosto, Cuba reportó 35 nuevos casos de COVID-19, ningún fallecido y 55 altas médicas, que aumentan a tres mil 006 el número de pacientes recuperados de esta enfermedad tremendamente contagiosa y letal, que hizo su entrada en la escena nacional el 11 de marzo último.

Al comparecer hoy en la habitual conferencia de prensa para la actualización sobre la situación epidemiológica en la Antilla Mayor y en el mundo, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología, informó que este viernes fueron cuatro mil 562 las muestras procesadas, para un acumulado de 356 mil 225 pruebas de PCR en tiempo real estudiadas en el país.

De los 35 diagnosticados positivos (34 cubanos y un extranjero residente temporal), cinco corresponden a Artemisa y el resto a La Habana, distribuidos por 10 de los 15 municipios de esta provincia, donde, a pesar de los esfuerzos, la infección aún es alta, tal como lo demuestra esta dispersión de los casos.

Entre los datos aportados por el experto igual destacan que ese total, 30 -incluido el ciudadano extranjero- son contactos de casos antes confirmados, en cinco no ha podido ser precisada la fuente de infección, 25 no presentaban síntomas al ser diagnosticados y 17 tienen menos de 40 años de edad.

De los tres mil 617 casos reportados por Cuba desde el comienzo de la pandemia, se mantienen ingresados confirmados activos 520 (el 14,3 por ciento del total de diagnosticados), y de ellos 503 tienen una evaluación clínica estable.

La mala noticia son los 14 pacientes en estado de gravedad y tres en condición crítica reportados este viernes, y el doctor Durán García señaló que, lógicamente, en la medida en que aumenta los casos, el riesgo de complicación es mayor, aunque mostró confianza en la profesionalidad y entrega del personal de Salud y los aportes de la ciencia cubana.

Y no se trata solo del candidato vacunal Soberana 01, nuestros científicos trabajan en nuevos y más eficaces protocolos de tratamiento y medicamentos, tanto preventivos como terapéuticos, afirmó el destacado epidemiólogo.

Sobre la inmunidad del rebaño le preguntaron y no dio mucho crédito a esta teoría en relación con la COVID-19, porque, a diferencia de otras enfermedades, haberla padecido no protege de futuros contagios, es necesaria una vacuna que inmunice, si no de por vida, al menos por un tiempo, mientras más largo, mejor.