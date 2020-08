El brote y el rebrote en Cuba de la COVID-19: diferencias y similitudes

La Habana, 21 ago (ACN) La segunda ola de contagios de la COVID-19 es un hecho en Cuba desde principios de agosto, cuando los casos comenzaron a subir nuevamente, por lo que se hace pertinente una comparación entre el brote inicial y el rebrote actual en el país.



El primer pico, que los científicos y matemáticos cubanos pronosticaron para el día 77 de la enfermedad -a finales de mayo-, se adelantó al promedio mundial y llegó en los últimos días de abril y los primeros de mayo.



Durante el brote inicial, el número de positivos tuvo su momento más elevado el primero de mayo, cuando se registraron 74 casos, la mayoría provenientes de un hogar para personas errantes ubicado en el capitalino municipio del Cotorro, en el que se registró un evento de transmisión local.



Sin embargo, ese número que fue récord en su momento, y que quedó atrás en los días siguientes, ahora es el tercero más alto registrado, pues el 9 de agosto se reportaron 93 casos, y al cierre del día 19 del mismo mes el total fue de 83, además de que el día 18 en el país se registraron también 74 casos.



El rebrote en Cuba ha traído en promedio muchos más casos diarios que cuando surgió la enfermedad en los primeros días de marzo, y esto es preocupante, si bien las cifras elevadas en algunas ocasiones se deben a viajeros infectados que llegaron al país en vuelos humanitarios o volvieron de misiones en el exterior.



También, casi todas las muertes asociadas a la enfermedad ocurrieron durante la primera ola, pues en los meses entre mayo y agosto el país reportó solo 14 de los 88 fallecimientos lamentados hasta el momento, y desde que comenzó la segunda ola, a principios de agosto, han fallecido dos personas a consecuencia de la enfermedad.



La letalidad en el primer periodo era de alrededor del 3,6 por ciento y ahora esta cifra es del 2,58 por cienti, por debajo de la estadística de América, región donde se encuentran muchos países que ahora mismo están en el top de infecciones y muertes diarias.



Estas pocas muertes en los últimos meses en la Isla hablan de la calidad del protocolo cubano para enfrentar la enfermedad, pues medicamentos que se aplican a los pacientes graves y críticos han elevado el índice de supervivencia hasta más del 92 por ciento, una cifra muy alentadora en comparación con el mundo.



Sin embargo, la letalidad no solo ha bajado para la Isla, sino que también en el resto de los países la enfermedad es menos mortal, lo que parece deberse al uso de medicamentos, pero también a que las edades de contagio son menores y a que cada día se acumulan más casos diagnosticados, lo que aumenta el denominador en la relación del cálculo de la letalidad (muertes/casos).



En cuanto a la manera en que la enfermedad afecta a las personas, todos los días desde finales de marzo y hasta mediados de junio, el país reportó pacientes graves y críticos, pero luego, hubo algunos días en que la situación de los pacientes fue casi siempre positiva, si bien el 7 de julio hubo un pequeño pico de cinco casos reportados de graves o críticos.



Sin embargo, los pacientes con evolución clínica no satisfactoria volvieron a ser varios para inicios de agosto, y el día 19 se reportó el tercer acumulado más alto de estos casos: nueve, si bien las cifras cubanas de pacientes críticos y graves nunca ha sido muy alta, pues el día en que más casos de este tipo se han reportado hasta el momento fueron 11.



Otra cifra que preocupa a las autoridades sanitarias es el número de asintomáticos, un acumulado cada día más alto en este rebrote, si bien el número más elevado de pacientes sin síntomas se registró el primero de mayo, día del primer pico de la enfermedad.



Al principio del paso de la pandemia por Cuba la mayoría de los diagnosticados presentaban indicio del padecimiento, mientras que en los últimos partes diarios del Ministerio de Salud Pública se puede descubrir que hay varios días en que la gran mayoría o el total de los diagnosticados no presentaban síntomas al momento de resultar positivos a la enfermedad y la gráfica de asintomáticos presenta varios picos altos en la última semana.



Relacionado con los diagnósticos también está el tema de la realización de pruebas, un número que ha ido aumentando significativamente en Cuba, ya que se fueron sumando a lo largo de los meses varios laboratorios del país, y los cientos de PCR que se realizaban al día en marzo, pasaron a miles y en las últimas fechas se ha reportado que en el país se procesan más de cinco mil pruebas diarias.



Respecto a las edades de los pacientes, este dato también es diferente en el rebrote, actualmente se diagnostican más jóvenes y casi ningún adulto mayor, además de que, según la herramienta Covid19CubaData, los rangos etarios más afectados son personas de entre 50 y 59 años, seguidos de aquellos de entre 20 y 29 años.



La ubicación de los casos diagnosticado ha variado un poco entre los dos momentos álgidos de la enfermedad, si bien La Habana siempre ha sido el lugar donde más casos se reportan, y esto llevó a que, al anunciarse la etapa recuperativa, la mayoría de las provincias pasaran por las fases establecidas, excepto la capital, que apenas alcanzó la primera Fase y el empeoramiento de la situación epidemiológica hizo que se volviera allí a la etapa de transmisión autóctona limitada, en la que aún se encuentra.



Matanzas fue una de las provincias donde la entrada a la recuperación demoró, pues al momento de pasar a la primera fase aún presentaban casos que habían salido de focos locales, si bien lograron pasar por el momento de crisis y ahora mismo se encuentran en franca recuperación.



Sin embargo, provincias como Artemisa y Pinar del Río, que en el primer brote de la enfermedad casi no reportaban casos, se volvieron llamativas en los últimos días, por eventos ocurridos en los municipios artemiseños de Bauta y Mariel.



Este último, donde se encuentra la Zona Especial de Desarrollo, trajo consigo el contagio de muchos trabajadores, la mayoría hombres, que residían en casi todos los municipios de la provincia y en su vecina Pinar del Río, donde aparecieron decenas de casos.



También Camajuaní, municipio ubicado en la central provincia de Villa Clara, ha resultado dos veces un lugar con peligro de contagio, pues el 9 de agosto se decretó por segunda vez una cuarentena en esa área poblacional, debido a la aparición de varios casos positivos durante esta segunda ola, que apenas ha afectado a otras provincias del país.



Una crisis que ya parecía superada ha afectado con bastante fuerza a Cuba, y en los peores momentos, lo más efectivo y que ha funcionado es la restricción de movimiento, lo que significa menos riesgo de contagio.



Ahora mismo las autoridades nacionales toman medidas muy severas en varios territorios, y realizan controles de focos constantemente, a la vez que se siguen haciendo pesquisas masivas y estudios poblacionales, con el fin último de acabar con la pandemia y volver a la normalidad, aunque sea una normalidad diferente.