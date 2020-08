COVID-19 en Cuba: 22 días sin fallecidos y con 24 nuevos casos

La Habana, 3 ago (ACN) Desde hace 22 días Cuba no registra fallecidos por la COVID-19, informó hoy el Ministerio de Salud Pública, que dio cuenta de 24 nuevos casos positivos en SARS-CoV-2, coronavirus causante de esa enfermedad infecciosa.



El doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología, explicó que el domingo se estudiaron tres mil 485 muestras de todo el país y como resultado del procesamiento fueron diagnosticadas 24 personas con el patógeno, para un total de dos mil 670.



De ese total, 16 son contactos de casos confirmados anteriormente, y en tres no se pudo precisar la fuente de infección, con lo cual se acumulan desde el inicio de la pandemia en territorio cubano, en marzo último, 128 pacientes en los que no se define la forma en que contrajeron el virus, advirtió el galeno.



Enfatizó que 10 de los confirmados la víspera son de La Habana, nueve de Artemisa y cinco casos son importados, cuatro de ellos de Santiago de Cuba y uno de Pinar del Río.



El doctor Durán, en la habitual conferencia de prensa que transmite la Televisión Cubana, precisó que 13 estaban asintomáticos al momento de la prueba de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) en tiempo real, con lo cual ya Cuba acumula 55,4 por ciento de pacientes que no presentaban síndromes y 58 por ciento en los últimos 15 días.



Destacó que con las cuatro altas médicas de la última jornada ya suman dos mil 373 los recuperados de la COVID-19 en Cuba, equivalente al 89 por ciento, y la cantidad de fallecidos se mantiene en 87.



El experto precisó que de los dos mil 670 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 208, el 99,5 con evolución clínica estable, y se reporta un paciente en estado crítico.



Este domingo estaban ingresados en hospitales para vigilancia clínico-epidemiológica 508 pacientes, de ellos 24 en vigilancia, 276 sospechosos; otras cuatro mil 862 personas se observan en sus hogares, desde la atención primaria de salud, agregó Durán.