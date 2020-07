Santiago de Cuba refuerza vigilancia epidemiológica ante COVID-19

Santiago de Cuba, 30 jul (ACN) Tras la confirmación de la COVID-19 a tres colaboradores de la salud procedentes de Venezuela, la provincia refuerza la vigilancia epidemiológica luego de varios meses sin reportar casos positivos con el nuevo coronavirus SARS-Cov-2.



Según Guillermo Mora García, director de Salud en el territorio, se realizó test rápido a los 33 cooperantes tanto en La Habana como en Santiago de Cuba, todos negativos, y cuando se practicó el PCR en tiempo real, como parte del protocolo sanitario establecido, tres de ellos resultaron positivos a la enfermedad.



El galeno declaró en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias que los pacientes se encuentran aislados en el hospital Ambrosio Grillo, del poblado El Cobre, donde se atenderán a los casos sospechosos y confirmados con el virus, reportados de cuidado y asintomáticos hasta el momento.



El resto de los compañeros de viaje, choferes del ómnibus que los trajo a la provincia, y los trabajadores del centro de aislamiento muestran perfecto estado de salud, precisó.



De igual modo puntualizó la existencia de centros para la vigilancia sanitaria, a los cuales se añade el de atención a los colaboradores que arriban a la provincia de diferentes naciones.



Mora García aseguró el control de la epidemia en Santiago de Cuba, al no contabilizarse casos autóctonos, el seguimiento en la áreas de salud y los hospitales a cualquier síntoma respiratorio de los ciudadanos y el trabajo mancomunado de todos los organismos e instituciones que conforman el Consejo de Defensa Provincial.



El titular subrayó la necesidad de revisar la disciplina de la población en los espacios públicos como las colas y el transporte, e instó a mantener el uso de sustancias extensivas para el lavado de las manos, de la mascarilla, aunque para la fase tres de recuperación no resulta obligatoria, el distanciamiento físico y el aislamiento social siempre que sea posible.



Entre las medidas de enfrentamiento a la COVID-19 que permanecen en la actual etapa destacan las pesquisas activas por parte de la atención primaria de salud y mediante el Pesquisador Virtual, una herramienta que a decir del doctor beneficia el funcionamiento del sistema de salud, a pesar de algunas actitudes irresponsables de la ciudadanía cuando no ofrecen datos verídicos.



Asimismo, insistió en la responsabilidad de los trabajadores y los administrativos de no admitir a personas con sintomatologías respiratorias en los centros de labor, y refirió la imposición de multas como una de las medidas más drásticas asumidas por la Inspección Sanitaria Estatal del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología.



Los cuidados a los grupos vulnerables toman fuerza en un contexto en el que la confianza se vuelve el peor enemigo y afecta los empeños de la nación caribeña para contener la pandemia causante de miles de muertes en todo el orbe.