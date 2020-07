La Covid-19 en La Habana ha estado marcada por aspectos como la percepción de riesgo y la cultura de los pobladores

La Habana, 28 jul (ACN) Un estudio de movilidad de la población que comenzó por La Habana arrojó resultados como que el comportamiento de la enfermedad en la Mayor de las Antillas estaría incidiendo elementos como la cultura, la percepción de riesgo y los centros laborales.



Antonio Aja, director del Centro de Estudios Demográficos (Cedem) de la Universidad de La Habana, expuso durante la reunión del Consejo de Defensa en la capital los resultados preliminares de la investigación nacional.



Refirió que esta comienza por La Habana, debido a que la provincia concentra el 56 por ciento de los casos confirmados de COVID-19, e incluye datos acerca de ingresos, lugar de residencia, color de la piel.



Además, analiza el crecimiento de la población por concepto de migración, la distribución espacial de los residentes en los 15 municipios de la capital, que determinan su movilidad para todos los territorios.



La investigación fue realizada junto al Ministerio de Salud Pública, y recoge y cruza datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, según refiere el periódico Tribuna de La Habana.



Aja destacó que la capital es la segunda provincia con mayor proporción de personas de 60 años y más, detrás de Villa Clara, y alertó que aun cuando este grupo poblacional es el de mayor riesgo, en el caso de Cuba quienes más han enfermado de COVID-19 hasta ahora no corresponden a este segmento.



Se conoció en la cita que entre los cubanos que residen en Cuba que salieron del país por asuntos particulares en 2019-2020 –parte de los cuales no han regresado–, los residentes en la capital representan el 38,45 por ciento.



Luis Antonio Torres Iríbar solicitó transmitir el agradecimiento y reconocimiento al equipo que trabajo en la investigación, por su utilidad no solo para el enfrentamiento a la COVID-19, sino para muchos otros temas, incluido el complejo asunto de la transportación de la población y el aprovechamiento del parque de ómnibus.