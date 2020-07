Reportan en Cuba cero fallecidos por la COVID durante 14 días consecutivos

La Habana, 26 jul (ACN) En Cuba se evidenció hoy de nuevo el control sobre la situación epidemiológica que provoca el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2), cuando por 14 días consecutivos no se reporta fallecido alguno.



Francisco Durán García, director de Epidemiología, del Ministerio de Salud Pública, informó también que el 94,2 por ciento de los enfermos por contagio de la COVID-19 ya se encuentran recuperados en sus respectivos hogares.



Sin embargo, reiteró su advertencia sobre cualquier descuido en el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias y ejemplificó en en ese sentido con la existencia este sábado de 17 casos confirmados en el país, relacionados con eventos o focos.



Hay que tener muy en cuenta lo que no se puede hacer y mucho menos violar las restricciones establecidas, que nos hagan retroceder en la lucha contra la pandemia, llamó la atención el médico que desde marzo pasado, en conferencias de prensa, ofrece detalles al pueblo sobre la propagación de la COVID-19.



Insistió en redoblar la percepción de riesgo ante la peligrosa enfermedad, cuando todos los territorios se encuentran en alguna de las fases de la etapa de recuperación.



Anunció que de los 17 revalidados, 7 son de La Habana y otros tantos de Artemisa, así como uno respectivamente de Cienfuegos, Camagüey y Ciego de Ávila, aunque en cada uno de estos 3 últimos son viajeros procedentes del exterior.



A una pregunta acerca de la situación de los que llegan de otros países, explicó que en cuanto arriban a los aeropuertos pasan a los centros de aislamiento, sin mantener contacto con sus familiares.



No obstante, señaló que si lo hacen con el resto de los pasajeros, razón por la cual expresó su satisfacción de someterlos a los protocolos correspondientes.



Durán García se refirió también a que si algún paciente de alta presenta daños colaterales, se le da seguimiento por el sistema del médico de la familia o la especialidad requerida e incluso interviene el Centro Nacional de Genética Médica, fundado el 5 de agosto de 2003.



Esa institución surgió con el propósito de desarrollar integradamente la especialidad y coordinar la formación de recursos humanos, al igual que dirigir la actividad asistencial e investigativa de la red nacional, formada por 184 instalaciones en la nación.



Uno de sus objeticos esenciales es el incremento de las posibilidades de diagnosticar las enfermedades de ese tipo y la genética comunitaria, como parte de los servicios de atención primaria en el país.