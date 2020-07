Decidida Cuba a no retroceder un ápice frente a la COVID-19

La Habana, 25 jul (ACN) Cuba no retrocederá ante la COVID-19, nada de lo logrado con tan gigantesco esfuerzo para el control de la pandemia se perderá, afirmó hoy el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología.

Al comparecer en la conferencia de prensa que a diario ofrece el Ministerio de Salud Pública para la actualización sobre la situación epidemiológica en Cuba y el mundo, el experto recalcó que, a pesar de los riesgos, del nada alentador panorama internacional y del comportamiento mismo de la enfermedad, la Antilla Mayor seguirá avanzando.

Y en verdad, las cifras a nivel mundial y, especialmente, en las Américas, son escalofriantes, sobre todo si se tiene en cuenta que estamos en julio, no en enero, que hoy se conoce bastante sobre el SARS-CoV-2 y hay ya tratamientos eficaces, no obstante lo cual el número de contagiados y fallecidos no cesa de aumentar día tras día.

Cuba hace parte de ese mundo y de una región que concentra más de la mitad de los casi 15 y medio millones de positivos a la COVID-19 a nivel global, por lo que razones no faltan para sentirnos preocupados, pero, sobre todo, para continuar trabajando incansablemente, de modo que nada de lo logrado se pierda, insistió.

En la última jornada, con cierre a las 12 de la noche del 24 de julio, en el país fueron procesadas tres mil 126 muestras, de las cuales nueve resultaron positivas, para un acumulado de 244 mil 020 pruebas estudiadas y dos mil 478 diagnosticados con la enfermedad, dos mil 345 de ellos ya recuperados.

Los nueve casos confirmados este viernes son todos cubanos, tres del sexo masculino y esta vez solo uno no presentaba síntomas en el momento de ser diagnosticado.

Asimismo, cuatro son contactos de confirmados, en dos no se precisa la fuente de infección y tres son de los llamados casos importados -llegados desde el exterior ya infectados-, que residen en los municipios de Cienfuegos, el granmense Manzanillo y el capitalino Boyeros.

En cuanto al resto de los casos reportados este viernes, dos son de Artemisa, específicamente del municipio de Bauta, y cuatro de La Habana: La Lisa (2), Marianao (1) y Centro Habana (1).

Por decimotercer día no hubo fallecimientos que lamentar y ahora la letalidad es de 3,52 por ciento, lo cual ubica a Cuba en el lugar 21 en las Américas, y el 110 a escala global.

Este viernes, además, fueron dadas cuatro altas médicas y no se reportaron casos críticos, pues la paciente en esa condición durante varios días mejoró y su cuadro clínico ahora es grave.

A una pregunta de un salvadoreño, que desde las redes sociales calificó a Cuba de ejemplo para el mundo e interesado en conocer sobre la situación en los establecimientos penitenciarios, el doctor Durán ratificó que no ha habido casos en estos centros, tanto entre los reclusos, como en el personal, gracias a un estricto y eficaz sistema de vigilancia epidemiológica.