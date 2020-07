Seleccionan a relevantes científicos cubanos para panel internacional sobre la COVID 19

La Habana, 21 jul (ACN) Una acogida favorable experimentó la comunidad científica nacional sobre la decisión del Panel de Inter Academias (IAP por sus siglas en inglés) de seleccionar a siete profesionales cubanos de alto nivel para integrar sus grupos asesores internacionales acerca del nuevo coronavirus.



Luis Velázquez Pérez, Neurocientifico, y Presidente de la Academia de Ciencias de Cuba (ACC), felicitó a sus colegas por el hecho de haber sido escogidos para conformar equipos de estudio en especialidades médicas relacionadas con el síndrome respiratorio agudo grave o SARS-CoV-2.



Felicitamos a nuestros compatriotas por demostrar sus experiencias junto al grupo temporal de control y enfrentamiento a la COVID 19 que dirige el Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, comentó Velázquez Pérez a la Agencia Cubana de Noticias.



Actualmente, 140 Academias de Ciencias nacionales y regionales son miembros de la IAP e incluyen las ciencias, ingenierías y medicina, aunque la cubana es miembro de ellas desde su fundación en 1993.



Hace poco se dirigió a todas ellas y en particular a la de Cuba, para que nominaran expertos, científicos y académicos que estuvieran directamente involucrados y participes en la batalla frente a la pandemia de la COVID 19.



El Consejo directivo de la ACC identificó a los más relevantes y preparados y nominaron a 8 de ellos on line- en un sitio que IAP habilitó al efecto y donde solicitaban, además, de breve currículo, y publicaciones.



También, una fundamentación de cuál era la participación y contribución especifica de esos científicos en las acciones y protocolos que, en el caso de Cuba, la mayoría de las provincias pasaron de manera gradual a la tercera fase de la recuperación pos-COVID-19 después de más de 3 meses de lucha frontal en su contra.



Ninguna de las proposiciones se haría a título individual, sino que la nominación correspondería a sus instituciones respectivas.



Especialistas de la ACC informaron que la relación completa de los seleccionados la integran Pedro Mas Bermejo, Epidemiólogo, Académico de mérito, del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK); y Luis Herrera Martínez, Biotecnólogo, Académico de mérito y Asesor del Grupo del Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmaucética de Cuba (BioCubaFarma).



Luis Carlos Silva Aycaguer, Estadístico - Matemático, Académico de mérito, de la Escuela Nacional de Salud Pública; Tania Crombet Ramos, Inmunóloga, Académica Titular, del Centro de Inmunología Molecular; Guadalupe Guzmán Tirado, Viróloga, Académica de mérito, del IPK.



Por último, Rafael Bello Pérez, Ciencias de la computación-Inteligencia artificial, de la Universidad Central de las Villas Martha Abreu; y Jorge Núñez Jover, Ciencias sociales, de la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad, de la Universidad de La Habana.



Añadieron que el objetivo central de este Panel multidisciplinario será proveer mecanismos a otras Academias y a los Gobiernos nacionales de información confiable sobre la COVID 19 y sus implicaciones en los propios territorios.



El Panel de expertos elegido lo integran un selecto grupo de solo 20 miembros de las Academias, de diversos campos de experticia y de todo el mundo que serán los líderes científicos que trabajarán con tres Co- moderadores, el Secretariado y un Comité específico de la IAP.



Su labor será mediante un proceso o modus operandi que se detalla por pasos, de preguntas y respuestas, todo online, y se espera que obtengan metas específicas.



Entre ellas figuran proveer información para las políticas de los gobiernos y la comunicación pública, actuar como un Fórum de discusión y fortalecer la cooperación científica internacional y regional, filtrar o descartar información no útil, publicar y compartir resultados para un mejor enfrentamiento a la pandemia.