Reclaman más responsabilidad individual en la fase pos- COVID-19

La Habana, 12 jul (ACN) La responsabilidad individual es vital en el cumplimiento de las medidas para el control sobre la situación epidemiológica del país y el enfrentamiento a la fase pos- COVID-19, afirmó hoy el doctor Francisco Durán García, Director Nacional de Epidemiología, del Ministerio de Salud Pública.



Un comportamiento mucho más proactivo es imprescindible por la existencia de un gran número de casos asintomáticos, argumentó en su habitual conferencia de prensa, que trasmite la Televisión Cubana desde marzo pasado, cuando en Cuba comenzó bien temprano el cerco a la actual pandemia.



Durán García se refirió en particular a la provincia de La Habana, que el 3 de julio pasado entró en la primera fase de la etapa de recuperación pos- COVID-19.



Mencionó la concentración de sucesos en eventos en Consejos Populares de los municipios capitalinos de Centro Habana, El Cerro, El Cotorro, Arroyo Naranjo y Cuatro Caminos, vecino de la provincia de Mayabeque, aunque ninguno en la nación está exento de peligros, advirtió.



Alertó en torno al alto grado de transmisión que presentan las personas asintomáticas como portadoras de una enfermedad o una infección no solo en tales áreas, sino en todas en su conjunto, en las cuales calificó de fundamental el uso del nasobuco, el distanciamiento físico y la desinfección de las manos, además de la realización de las pruevas correspondientes.



Enfatizó en la vulnerabilidad de tales Consejos Populares, que tienen un seguimiento estricto, pero se hace necesario que todos reflexionen, realicen la pesquisa activa de manera adecuada y que la población comprenda la necesidad de cumplir estas estrategias.



Llamó la atención sobre la visita ayer a los citados territorios de la provincia habanera, en compañía del Viceprimer Ministro Roberto Morales Ojeda y otros dirigentes, y extendió un reconocimiento a las autoridades, a la población y a la Policía Nacional Revolucionaria por mantener el orden y la tranquilidad ciudadana.



Durán García calificó de favorable el día de ayer por el hecho de que no hubo ningún fallecido y que el estudio de tres mil 106 muestras arrojó seis muestras positivas, todas de la capital.