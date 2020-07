La Habana, lista para su paso a la primera fase de la recuperación de la COVID-19

La Habana, 2 jul(ACN) Teniendo en cuenta el avance que se aprecia durante las últimas jornadas en el enfrentamiento a la COVID-19 en La Habana, donde desde hace siete días se cumplen de manera general los indicadores sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud Pública, el grupo temporal de trabajo para la prevención y control del nuevo coronavirus, que a diario encabezan el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, aprobó este miércoles el paso de la capital a la primera fase de la etapa de la recuperación.



Desde el Palacio de la Revolución, sede habitual de estos encuentros vespertinos, el Primer Ministro anunció también que, tras evaluar el comportamiento de la primera fase en las restantes provincias y el municipio especial de Isla de la Juventud, se decidió que, con excepción de Matanzas que lo hará próximamente, los 14 territorios restantes comenzarán a transitar la segunda fase de la etapa de recuperación.



Ambas acciones, detalló, se harán efectivas a partir del próximo viernes tres de julio. “Del comportamiento individual y colectivo de la población, de manera responsable y con el cumplimiento estricto de las medidas sanitarias, dependerá continuar avanzando en el proceso de recuperación de manera positiva, minimizando los riesgos”, consideró.



Al respecto, el Presidente del Consejo de Defensa Provincial de La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, reconoció la complejidad y el compromiso que representa para los capitalinos la observancia de todas las medidas. “Pasar a la primera fase significa responsabilidad, disciplina y apegarnos a todo lo que está establecido”, comentó.



De manera particular, la vicegobernadora habanera, Yanet Hernández Pérez, refirió que, si bien se mantiene la detección diaria de algunos casos positivos, en el territorio se presta especial atención al comportamiento de los indicadores sanitarios, que en estos momentos manifiestan una tendencia favorable. Los cinco pacientes informados en la jornada de este miércoles, precisó, son todos del municipio habanero del Cotorro y están asociados al foco abierto en la cercana comunidad de El Roble, perteneciente a la provincia de Mayabeque.



Aseguró que allí se realiza un constante monitoreo de la situación epidemiológica y persiste el estudio de la población a través de muestras PCR para lograr detectar posibles nuevos casos y contener la transmisión de la enfermedad.



En este encuentro, que contó también con la presencia del vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, rindieron cuenta además las provincias de Villa Clara, Cienfuegos y Matanzas, donde no se reportan casos positivos al nuevo coronavirus desde hace 43, 63 y 17 días, respectivamente.



Los gobernadores de esos territorios ratificaron que las jornadas transcurren con normalidad y paulatinamente se siguen abriendo servicios como el transporte, el comercio, la gastronomía, los trámites notariales, las consultas externas en los hospitales, así como instalaciones hoteleras y de campismo, que disponen de la correspondiente certificación sanitaria que realiza Salud Pública. Continúa siendo prioridad la atención a personas vulnerables y los preparativos para reiniciar el curso escolar en el venidero mes de septiembre.



El comportamiento que se observa en estas provincias de los cinco indicadores sanitarios: la tasa de incidencia, el índice reproductivo, los casos activos, el número de positivos con fuente de infección conocida en los últimos quince días y los eventos de transmisión local de la enfermedad, constituye también un reflejo de que Cuba gradualmente avanza.



A nivel de país, según explicó José Angel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, a la par que se reactiva la vida económica y social, se ha logrado de manera gradual ir reduciendo cada uno de esos indicadores. Detalló, por ejemplo, que en el territorio nacional, con 72 confirmados en las últimos dos semanas, la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes en ese periodo manifiesta un 0,64; el índice reproductivo es de 0,54; en estos momentos solo permanecen ingresadas con la enfermedad 42 personas; apenas del 4,6% del total de pacientes diagnosticados no se precisa fuente de infección; y de los 45 eventos de transmisión local abiertos solo está activo el del municipio de Centro Habana.



Antes de concluir la reunión, el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, convocó a las autoridades de los territorios que este viernes avanzan a la siguiente fase, puntualizar durante las próximas horas, en sus respectivos consejos de defensa, cuáles son las medidas que cambian de una fase a otra y cómo deben irse implementando.



Muchas de ellas –insistió- incluyen cambios importantes en los niveles de actividad de diferentes servicios, incluidos los del Sistema de Salud Pública.



De igual manera, instó a mantener una estricta vigilancia en el cumplimiento de las acciones que corresponden a la nueva fase y a seguir estimulando entre la población el uso del nasobuco en lugares públicos y de alta concentración de personas.



Responsabilidad y disciplina son elementos indispensables para que continúe desarrollándose con éxito el tránsito del país por las diferentes fases que incluye la etapa de recuperación de la COVID-19.