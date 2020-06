Matanzas amaneció este martes con disciplina y compromiso (+Fotos)

Matanzas, 23 jun (ACN) La provincia de Matanzas amaneció hoy en la primera fase recuperativa pos COVID-19, luego de más de 100 días de desvelo ante la pandemia que azota al mundo; pero prevalece disciplina y el compromiso del pueblo de cumplir estrictamente las medidas de bioseguridad y no retroceder.



Mario Sabines Lorenzo, gobernador de Matanzas, dijo a la prensa que en la fase actual las personas que podrán salir de sus viviendas a incorporarse a la vida económica del territorio deberán aplicar todas las medidas requeridas como la desinfección de manos y superficies, pasos podálicos en los centros laborales, pesquisa, uso del nasobuco, distanciamiento y que no acudan a trabajar personas enfermas.



Falta que nos hace crear bienes y servicios, reafirmó el Gobernador, pero hay que recordar la vida no será como antes, se redimensionan restaurantes y bares para garantizar el distanciamiento, igualmente los que acudan a las playas deberán hacerlo con precaución, la recreación también tendrá limitaciones, aseguró.



Sabines Lorenzo reconoció a los matanceros que durante este tiempo permanecieron laborando en el enfrentamiento a la COVID-19 y recordó que aún no se descarta el peligro de que aparezca alguien asintomático, existe el flujo de personas que viajan a otras provincias, tenemos matanceros que regresarán de países de alto contagio.



Cuando se decida por el país tendremos en el territorio turismo internacional, el riesgo está presente y no se puede desconocer, también refirió que no se realizarán en esta fase actividades de alta convocatoria, y en las bases de campismo, los hoteles y restaurantes se cumplirán las medidas establecidas.



Matanzas del total de 204 casos confirmados a la enfermedad, de ellos siete fallecidos, presenta el 95,09 por ciento de recuperados, quedan este martes solo dos pacientes activos ingresados en el hospital militar Mario Muñoz Monroy, ni graves, ni críticos, y ocho viajeros esperando cumplir los días reglamentarios en un centro de aislamiento.



Este lunes el grupo temporal de trabajo de enfrentamiento a la COVID-19 en Cuba, encabezado por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República, aprobó pasar a la primera fase a la provincia con sus 13 municipios, debido a que cumple con los indicadores necesarios para ello.



Liván Izquierdo Alonso, presidente del Consejo de Defensa provincial llamó al pueblo a no bajar la guardia, no descuidar la percepción de riesgo y destacó el papel fundamental de la familia para entre todos superar esta etapa y volver paulatinamente a la tan ansiada normalidad.