Aplican en toda Cuba pruebas para detectar el coronavirus SARS-CoV-2

La Habana, 19 jun (ACN) Las pruebas PCR en tiempo real para determinar la presencia del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, se aplican en toda Cuba a sospechosos, contactos de diagnosticados, a personas procedentes del exterior, al personal de salud y en los estudios poblacionales.

Así lo confirmó hoy Francisco Durán, director nacional de Epidemiología, en la conferencia de prensa que realiza cada mañana para informar sobre el comportamiento de la pandemia en el país, que hasta el momento acumula dos mil 305 contagiados.

Desde este jueves 13 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, que no presentan casos hace más de 15 días y algunas más de un mes sin reportar, pasaron a la primera fase de la etapa pospandemia, recordó Durán.

Como en muchas provincias no se presentan casos se podría pensar que en estas no se realiza estudios, pero no es así, ayer en todas las provincias se procesaron muestras, y en números elevados, todos los estudios respondiendo a la población de esas zonas, aclaró el experto.

Precisó que esas pruebas de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) se hacen a los sospechosos y contactos de diagnosticados, a viajeros luego de ser aislados durante 15 días, y en los estudios poblacionales que se llevan a cabo en lugares donde exista un posible riesgo de infección.

Otro grupo que es diagnosticado es el personal de la salud, y a toda persona con enfermedad respiratoria o con síntomas se le hace la prueba, así como a aquellos que fallecen por algún padecimiento de este tipo, puntualizó el epidemiólogo.

Añadió que en todos los centros de trabajo donde se identifique un caso, se le aplica la prueba a los trabajadores y sus contactos de ser necesario, pues estos son grupos de riesgo y se busca ampliar los estudios para detectar los asintomáticos, con la ayuda de los PCR pero también de los test rápidos.

Durán mostró las curvas actuales de la epidemia en territorio cubano y llamó la atención acerca de que a principios del mes de junio el número de casos se fue un poco de la curva favorable en la que se había movido.

El doctor explicó que de los diez casos positivos reportados hoy, en cinco no se precisa la fuente de infección y de estos cuatro son resultados de estudios poblacionales.

De ahí la importancia de estos levantamientos que se hacen en los lugares donde no se han confirmado casos y no son producto de un control de foco ni de seguimiento de casos confirmados, sino que se hacen a población de riesgo, remarcó.

Siete de los 10 casos positivos detectados la víspera estaban asintomáticos, advirtió el galeno, quien se refirió a la importancia del cumplimiento de las medidas de protección, pues este comportamiento de la enfermedad ha variado.

El grupo de asintomáticos es de mucho riesgo, se trata de personas que no van al médico ni se detectan, pero están transmitiendo en la comunidad, alertó.

Los diez casos positivos de este 18 de junio pertenecen a La Habana, distribuidos en seis municipios de la provincia.