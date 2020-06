Apoyará brigada Henry Reeve a Guinea frente a la COVID-19

La Habana, 4 jun (ACN) Una brigada del contingente internacional Henry Reeve, con 21 colaboradores, fue despedida hoy antes de partir a la República de Guinea para apoyar a los médicos cubanos que ya laboran en ese país en el enfrentamiento a la COVID-19.



La delegación, abanderada por Marcia Cobas Ruiz, viceministra de Salud Pública, está integrada por 11 médicos y 10 licenciados en enfermería provenientes de 10 provincias del país, y fue despedida en la Unidad Central de Cooperación Médica, en esta capital.



Ana Teresita González Fraga, viceministra primera de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, destacó que con el nuevo contingente suman 33 las brigadas Henry Reeve que apoyan la lucha contra la pandemia de la COVID-19 en 25 países.



Recordó que cientos de miles de personas han perdido la vida en el mundo debido a esa enfermedad infecciosa, y que para vencer el mal, la solidaridad y la cooperación entre todos debe triunfar sobre el egoísmo.



Significó que Cuba, sin descuidar la protección de su pueblo y haciendo sacrificios para garantizar el control del coronavirus SARS-CoV-2, a pesar del férreo bloqueo estadounidense y de la sucia campaña para desacreditar el altruismo de la cooperación médica, no ha cesado en su empeño de apoyar al mundo.



Nuestros trabajadores de la salud son gente noble, abnegada, humilde, y valiente, con un elevado espíritu de sacrificio, nivel profesional y sentido de la responsabilidad, que practican la solidaridad con hechos, no con palabras, y se convierten en embajadores de la vida, aseguró.



De igual forma, hizo referencia a la contribución de Cuba en el enfrentamiento a la epidemia del ébola en África, y a los vínculos históricos entre la nación antillana y Guinea.



El doctor Osmany Cañete Castillo, en nombre de los 21 brigadistas, comentó que el pueblo guineano ya no está solo, y que Cuba es un aliado en la lucha contra el nuevo coronavirus.



Dijo que la medicina cubana, bajo la concepción martiana y fidelista de que Patria es humanidad, continuará defendiendo la sensatez y la vida, y no se detendrá en el empeño de contribuir a la salvación de la especie humana.



El doctor precisó que de los 21 colaboradores, 12 son mujeres y nueve hombres, y que el 98 por ciento tiene experiencia en misiones en el exterior.



También manifestó que la colaboración caribeña ha sido objeto de críticas y acusada injustamente, pero que ello no hará que los profesionales del sector traicionen los principios de altruismo, solidaridad e internacionalismo de la Revolución cubana.



Partimos hoy para Guinea-Conakri (como se llama a ese país para diferenciarlo de Guinea Bissau y Guinea Ecuatorial) de manera voluntaria, a curar a quien lo necesite en cualquier lugar, y a mostrarle al mundo la valía de la medicina cubana, sentenció.



De acuerdo con el sitio web worldometers, Guinea reporta tres mil 933 pacientes confirmados con el SARS-Cov-2, dos mil 332 recuperados y 23 fallecidos.