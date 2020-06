La Habana refuerza medidas para controlar la epidemia

La Habana, 4 jun (ACN) Reforzar las acciones de control en grandes centros laborales, de alta concentración de personas y en los lugares más vulnerables ante la expansión de la epidemia, forman parte de las medidas que pone en práctica la capital cubana, donde se concentra hoy en Cuba la epidemia de COVID-19.



En el más reciente Consejo de Defensa Provincial (CDP), encabezado por su presidente, Luis Antonio Torres Iríbar, y su vicepresidente, Reinaldo García Zapata, se analizaron las opiniones de la población sobre el desorden en las colas, el abastecimiento de los mercados agropecuarios estatales, el consumo de bebidas en la vía pública, los niños jugando en las calles, los problemas en la iluminación en la vía pública y el enyerbamiento en los parques.



Al respecto, se enfatizó en la necesidad de trabajar por elevar la percepción de riesgo en la población, informa el periódico Tribuna.



En el encuentro se evaluaron incidencias reportadas en Boyeros y Arroyo Naranjo relacionadas con la Organización Básica Eléctrica (OBE), algunos casos vinculados al sector de la salud, el control de focos en edificios de San Agustín, entre otras.



Se analizaron también situaciones con los egresos de los atendidos en el Centro de Protección Social para Deambulantes del Cotorro, ante lo cual se orientó que, en la entrega a las familias, se debe recalcar la responsabilidad que esta tiene en la protección de esas personas.



Igualmente, fueron expuestos casos relacionados con una unidad del Sistema de Atención a la Familia (SAF) en San Miguel del Padrón, lo que implicará severas sanciones para la dirección de la Unidad Básica del territorio, así como de dos casos que se han escapado de hospitales y centros de aislamiento, lo que puede constituir delitos de propagación de epidemias.



Según visitas realizadas a instituciones de la ciudad, se constató, por ejemplo, que en Antillana de Acero no hay hipoclorito, no se está haciendo pesquisa a los trabajadores y no se desinfestan los medios de transporte, entre otras.



Igualmente, en otros como los Molinos Turcios Lima, Molinos IMSA, Transimport, Empresa Cubana de Equipos Médicos (ICEM), Contingente Blas Roca, y la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas (EMCE), se hace mal uso de los nasobucos.



El fiscal provincial, Dixán Fuentes, destacó que los jefes administrativos saben qué hacer, sobre todo después de lo que pasó recientemente en algunos centros.



“Hay que pasar de lo preventivo a otras medidas, escalonadamente”, insistió.



Al respecto, el presidente del CDP orientó arreciar el papel de las inspecciones, tanto de los cuerpos de inspección, como de la Policía Nacional.



Carlos Alberto Martínez Blanco, director provincial de Salud, informó que se acumulan mil 90 positivos, entre 40 mil 616 procesados, para un 2,6 por ciento de confirmación.



Al cierre del día 83, la capital presentó una tasa de incidencia de 51,05 por 100 mil habitantes, con ocho municipios por encima de la media provincial: Cotorro, Centro Habana, Cerro, Plaza de la Revolución, Regla, La Habana del Este, San Miguel del Padrón y La Habana Vieja - El Cotorro presenta la mayor tasa de incidencia, con 31,9 por 100 mil habitantes-.



Según informó Martínez Blanco, se mantienen dos eventos, uno de ellos en comunidad y uno, institucional, y se reportan dos casos relacionados con el evento en la comunidad en Centro Habana.



De la dotación de mil 20 camas en hospitales donde se atiende la COVID-19, se encontraban ocupadas 340, de ellos 148 sospechosos y 191 confirmados.



De acuerdo con Orestes Llanes Mestre, coordinador de las acciones de fiscalización y control del gobierno provincial, en la jornada del martes se realizaron 346 inspecciones y se impusieron 96 multas; las principales violaciones e irregularidades estuvieron relacionadas con violaciones de precios y ocultamiento de mercancías.



El Coronel Frank Gimen Jiménez, jefe de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en La Habana, informó que se actuó contra tres mil 92 ciudadanos y se impusieron 690 multas, asociadas al mal uso del nasobuco, la ingestión de bebidas alcohólicas en la vía pública, entre otras causas.



En la reunión diaria para evaluar el enfrentamiento a la COVID-19, se analizaron también asuntos vinculados a la distribución de alimentos y la comercialización de productos de primera necesidad en las cadenas de tiendas CIMEX y TRD.



Según se dio a conocer, deben haber arribado a la ciudad este miércoles vuelos procedentes de Panamá, Perú, Ecuador, Alemania y Rusia; y como está previsto en el programa de enfrentamiento a la enfermedad, los pasajeros que tengan como destino La Habana serán trasladados a los centros de aislamiento destinados a ese fin.



El presidente del CDP destacó que el incremento de las medidas obedece al incremento de los casos confirmados en centros de trabajo en los últimos días, así como el alto porcentaje de casos asintomáticos, que constituyen alrededor del 60 por ciento y que, puntualmente, han alcanzado hasta el 81 por ciento.



El también primer secretario del Partido en la capital llamó a atender con prioridad los problemas de la alimentación, organizar los mercados, las tiendas, farmacias y bodegas y "esmerarnos en que lo que tengamos se distribuya y comercialice en un ambiente seguro, responsable y de respeto a nuestro pueblo".