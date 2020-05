Realizadas en Cuba más de 100 mil muestras para detectar COVID-19

La Habana, 29 may (ACN) Un total de 101 mil 108 muestras para detectar el SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, han sido realizadas en Cuba, con lo cual se diagnosticaron dos mil cinco casos positivos desde marzo, informó hoy en esta capital el Ministerio de Salud Pública (MINSAP).



El doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del MINSAP, detalló en la habitual conferencia de prensa transmitida por la Televisión Cubana que ayer se efectuaron mil 363 muestras y de ellas 22 resultaron positivas al patógeno; fueron dadas 26 altas médicas, y desde el lunes no se reportan fallecidos, añadió.



Destacó que de los dos mil cinco pacientes confirmados, mil 760 están recuperados, y han sido evacuados dos.

Actualmente se mantienen en hospitales 569 personas, de ellas dos en vigilancia, 406 sospechosos y 161 confirmados, mientras otras mil 815 se vigilan desde la Atención Primaria de Salud, refirió el avezado epidemiólogo.



De los 22 casos confirmados este jueves, todos cubanos, 16 estaban asintomáticos, y del total cuatro son niños, todos contactos de positivos, enfatizó el doctor Durán.



Con relación a los 224 menores diagnosticados hasta el momento con el SARS-CoV-2 en Cuba, ya fueron dados de alta 204, y ninguno ha tenido complicaciones graves, aseguró.



Alertó el catedrático que del total de confirmados en el país con el virus, mil 755 (el 89,4 por ciento), son contactos de casos confirmados, en el 77 por ciento no se ha precisado la fuente de infección, 132 la tienen en el extranjero y el 50,9 por ciento de los positivos estaban asintomáticos en el momento del diagnóstico.



Además precisó que con las 26 altas médicas de ayer, el país acumula mil 760 y suman 82 fallecidos.



El médico advirtió que el virus está circulando en Cuba y "ante cualquier descuido podemos retroceder", por ello reiteró la importancia de continuar extremando las medidas adoptadas por la máxima dirección del país y las higiénico-sanitarias.

"Esta batalla la vamos a librar", sentenció el director nacional de Epidemiología.



Al referirse a la situación mundial de la COVID-19, Durán significó que la pandemia se ha extendido a 185 países donde se han diagnosticado más de cinco millones 600 mil casos y hasta ayer totalizan 355 mil 355 las muertes a causa de la enfermedad infecciosa.