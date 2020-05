Estabilidad de servicio de hemodiálisis beneficia a pacientes

Cárdenas, Matanzas, 29 may (ACN) La estabilidad del servicio de Nefrología y Hemodiálisis en el hospital citadino, con todas las medidas de bioseguridad debido a la pandemia de COVID-19, es garantía de vida hoy para 68 pacientes que lo requieren en los municipios de Cárdenas, Perico y Jovellanos.



Adolfina Rodríguez Rivero, jefa del servicio desde el año 2005, declaró a la ACN que gracias a la higiene y los medios de protección no se reporta hasta ahora transmisión del coronavirus SARS Cov-2 en la instalación, donde se atiende a personas con insuficiencia renal crónica.



Trabajamos con pacientes inmunodeprimidos debido a su padecimiento, esto los hace especialmente vulnerables ante la pandemia de COVID-19, por ese motivo extremamos precauciones, explicó la especialista en Medicina Interna y diplomada en Nefrología.



Establecimos un sistema para asegurar que el mismo equipo de trabajo, incluidos médicos, enfermeras y choferes, se relacione con un grupo determinado de pacientes, de ese modo si se presenta algún caso de coronavirus se podría identificar rápidamente toda la cadena de trasmisión, señaló.



El servicio cuenta actualmente con 10 riñones artificiales en funcionamiento, y su personal está integrado por seis médicos y 19 enfermeras, todos con resultado negativo a la prueba de biología molecular en tiempo real o PCR, significó la doctora Adolfina.



Próximamente comenzaremos a brindar las consultas pre-dialíticas a pacientes con insuficiencia renal avanzada que aún no están en plan de hemodiálisis, estas tendrán una frecuencia mensual y se ubicarán en áreas de salud de esta ciudad y el consejo popular de Santa Marta, precisó.



Según recordó Rodríguez Rivero el área de Nefrología y Hemodiálisis no se vio comprometida por el brote de transmisión de COVID-19 ocurrido en abril último en el citadino hospital Julio Aristegui Villamil, el cual fue desinfectado.