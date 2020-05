No es momento de confiarse, afirma el doctor Durán

La Habana, 26 may (ACN) El doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología, reiteró hoy que aunque Cuba muestra resultados alentadores en el control y disminución de la COVID-19, no es momento de confiarse, con el fin de evitar la transmisión de la enfermedad y posibles rebrotes, como ha pasado en otros países.



Pocas veces el refranero popular se equivoca y eso de que en la confianza está el peligro se ratifica cada día en Cuba, sobre todo con el enfrentamiento a la referida dolencia causada por el coronavirus SARS-CoV-2, que ya afecta a 185 país y suman más de cinco millones de personas contagiadas y 341 mil 722 fallecidos en el planeta.



Durante la habitual conferencia de prensa transmitida en vivo por la Televisión Cubana, el avezado epidemiólogo informó que al cierre de ayer se realizaron en los laboratorios del país mil 492 pruebas y resultaron positivos en coronavirus 16 casos, todos cubanos, de ellos 14 asintomáticos.



Puntualizó que 15 fueron contactos de casos positivos y en uno no se precisa la fuente de infección; del total de confirmados se incluye un niño de cuatro años y un joven de 18; 13 corresponden a La Habana y tres a Matanzas.



Al cierre del 25 de mayo no se reportaron fallecidos y el doctor Durán insistió en que la evolución de los pacientes depende también de la atención inmediata, por lo cual insistió ante cualquier síntoma acudir al médico, y continuar cumpliendo las medidas adoptadas por la máxima dirección del país para evitar contagios.



Ya suman en Cuba 97 mil 003 muestras realizadas, de ellas mil 963 positivas desde que se detectaron los primeros casos, el 11 de marzo último.



Ante preguntas de la prensa e internautas de la redes sociales, precisó Durán que según recientes estudios, la prueba de PCR en tiempo real que se realiza a contactos, casos sospechosos, trabajadores de la salud y otros grupos se puede hacer desde el momento en que comienzan los síntomas.



Aclaró se ha confirmado que incluso dos días antes de comenzar los síntomas ya existen anticuerpos y es posible demostrar la presencia del SARS-CoV-2 en el organismo.



Durán reiteró que no obstante en Cuba se mantiene la cuarentena de 14 días para estos grupos de riesgo, porque una persona negativa el primer día puede ser positiva más adelante, y también se le hacen esos estudios a quienes hayan estado en contacto con un caso positivo o de presentar los primeros síntomas.



Asimismo, explicó que el medicamento homeopático PrevengHo-Vir es muy efectivo porque sube el sistema inmunológico.



En tal sentido recomendó que las personas pueden continuar utilizando el frasco del que disponen cinco gotas por semana, hasta que se termine.