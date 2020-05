Guantánamo sin nuevos contagios con la COVID-19 en más de 20 días

Guantánamo, 26 may (ACN) La favorable tendencia al decrecimiento diario de pacientes confirmados con la COVID-19 en Cuba alcanza en Guantánamo cifras exitosas, puesto que en 23 jornadas el territorio más oriental del país no reporta nuevos contagiados.



El doctor Luis Armando Venereo Izquierdo, epidemiólogo de la dirección provincial de Salud Pública, informó que este lunes se mantenían ingresados apenas tres pacientes sospechosos, e igual cifra de viajeros provenientes del exterior, como parte de la vigilancia territorial para evitar y controlar la propagación del SARS-Cov-2.



En Guantánamo, con un acumulado de 17 casos confirmados con el nuevo coronavirus, 11 pacientes recibieron el alta epidemiológica, con lo cual se declaran libres de portar la enfermedad, cinco continúan en vigilancia en sus casas por la atención primaria de salud hasta completar el ciclo establecido y se les realice un nuevo PCR, y se lamenta un fallecimiento, precisó el especialista.



Venero Izquierdo insistió en la importancia de cumplir las medidas higiénico-sanitarias y de distanciamiento físico y aislamiento social establecidas por el gobierno cubano, puesto que el riesgo continúa latente en el país, en el cual se mantienen 159 pacientes activos con la COVID-19 y de los confirmados diariamente, la mayoría son asintomáticos, recalcó.



Añadió igualmente que en la provincia continúan los casos de Infecciones Respiratorias Agudas, con 114 atendidos este fin de semana, padecimientos que son estrechamente vigilados, puesto que cuatro de los positivos fueron confirmados en pacientes hospitalizados con esas dolencias.



Para la detección de portadores del virus, en el territorio suman dos mil 119 muestras de PCR en tiempo real procesadas en el laboratorio de Biología molecular de Santiago de Cuba y el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, de La Habana, y cuatro mil 524 test rápidos aplicados desde el inicio de la pandemia y continúan las pesquisas activas que realizan los trabajadores de la salud y estudiantes de medicina en la búsqueda de personas con síntomas, remarcó.



Exhortó a no bajar la guardia y a mantener la disciplina en los barrios y hogares, pues diariamente entran a la provincia numerosos viajeros de otros territorios y guantanameros que regresan a su tierra, en ocasiones procedentes de lugares con casos activos, quienes deben cumplir obligatoriamente con el aislamiento social por 14 días en el hogar, para evitar rebrotes de la enfermedad, pero en ocasiones se viola esa disposición, apuntó.



Cuba reportó en el parte diario de este lunes seis casos positivos a la COVID-19, con lo cual acumula mil 947 muestras positivas y mantiene ingresados a 159 pacientes con el SARS-Cov-2.



No se lamentó ningún fallecido, se otorgaron 15 altas médicas, y de los 445 pacientes hospitalizados, 285 son sospechosos , mientras otras mil 996 personas se vigilan en sus hogares, desde la atención primaria de salud.