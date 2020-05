En Cuba ningún niño con COVID-19 presenta síndrome respiratorio

La Habana, 20 may (ACN) El Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) aseguró hoy que los niños cubanos reportados como positivos en coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, no presentan el síndrome respiratorio sobre el cual alertó recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS).



En la habitual conferencia de prensa online trasmitida por la Televisión Cubana, el doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiologia del MINSAP, reiteró que el cuadro clínico de la referida enfermedad produce dificultades para la respiración, neumonías y síntomas cardiovasculares con efecto en el corazón y el sistema sanguíneo.



Comentó que varios medios, incluidas agencias de la ONU, plantean la existencia de un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico que ha llevado a varios niños de países como Estados Unidos e Italia a la unidad de cuidados intensivos.



Durán se refirió a la recomendación de la OMS de buscar esa sintomatología en los infantes, la cual podría tener un vínculo con el nuevo coronavirus, pues en unos casos han sido positivos a la COVID-19 y en otros no.



Esta es una alerta para que se busquen a los menores con estas sintomatologías, ya que deben tener un tratamiento intensivo desde el principio, aclaró el doctor a la prensa nacional y extranjera y a usuarios de las redes sociales.



La OMS llamó la semana pasada a todos los médicos del mundo a trabajar urgentemente para caracterizar el grave síndrome clínico que se ha presentado en algunos menores en Europa y América de Norte y que podría vincularse con el SARS-CoV-2.



Ese organismo de la ONU advirtió que se trata de una afección inflamatoria multisistémica con características similares a la enfermedad de Kawasaki, que provoca la inflamación de los vasos sanguíneos en el cuerpo, y el síndrome de shock tóxico.



El director de la OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus, consideró fundamental caracterizar de manera urgente y cuidadosa ese síndrome clínico, comprender la causalidad y describir las intervenciones de tratamiento.



Al cierre del 19 de mayo Cuba reportó 13 casos positivos en coronavirus y se estudiaron mil 732 muestras, con lo cual el país acumula mil 900 infectados con el patógeno.



Por séptimo día consecutivo no se lamentaron fallecidos y fueron dados de alta 35 pacientes, mientras se mantienen dos críticos y seis graves, informó el director nacional de Epidemiología del MINSAP.