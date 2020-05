Guantánamo sin nuevos casos con la COVID-19 y sin pacientes hospitalizados

Guantánamo, 19 may (ACN) Por 16 días consecutivos Guantánamo no registra nuevos casos con la COVID-19 y no tiene pacientes ingresados en el Hospital Militar Joaquín Castillo Duany, de Santiago de Cuba, lo cual refleja los grandes esfuerzos del gobierno de la nación por erradicar la enfermedad.

Con el alta clínica del adolescente de 13 años de la ciudad capital, la provincia tiene recuperados 16 pacientes del total de 17 confirmados con el nuevo coronavirus, uno de los cuales falleció, según precisiones del doctor Luis Armando Venereo Izquierdo, epidemiólogo de la dirección provincial de Salud.

A pesar del favorable escenario en el enfrentamiento al virus SARS-CoV-2, el especialista indicó que aún permanecen bajo vigilancia en sus casas los pacientes que no han recibido el alta epidemiológica, siete sospechosos y seis viajeros, incluidos algunos de otros países, en momentos en que deben extremarse las precauciones para evitar la aparición de nuevos casos.

Añadió que en ese sentido, se aplica un estricto control de la entrada a la provincia de personas de otros territorios del país, especialmente de aquellos con una situación epidemiológica más compleja, los cuales deben cumplir con el aislamiento social obligatorio por 14 días.

Igualmente se vigila la evolución de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) desde la atención primaria de salud hasta los hospitales, puesto que cuatro de los casos positivos de Guantánamo se diagnosticaron en pacientes con estos padecimientos, significó Venereo Izquierdo.

El territorio cubano más oriental acumula dos mil 088 PCR en tiempo real desde la aparición de los primeros casos de la COVID-19, procesados en el laboratorio de biología molecular de la Ciudad Héroe y cuatro mil 434 test rápidos realizados, agregó.

Acerca de la reciente culminación de la primera etapa del estudio poblacional para detectar pacientes asintomáticos del nuevo coronavirus, el experto dijo que de los 251 guantanameros analizados, 199 resultaron negativos y 52 están pendientes de diagnóstico.

Llamó la atención sobre las personas que desandan por las calles con el nasobuco en el cuello o no lo utilizan, y alertó que no se puede bajar la guardia, a riesgo de echar por tierra lo alcanzado hasta ahora, una batalla en la cual se han invertido muchos recursos materiales y humanos, enfatizó.

Cuba consolida sus resultados en la lucha contra la COVID-19 y por sexto día consecutivo no registró víctimas fatales, según el parte que emite el Ministerio de Salud Pública.

El informe señala además que con las últimas seis muestras positivas diagnosticadas al cierre de este lunes, el país acumula mil 887 positivas (2,2%) y de estas, mil 538 pacientes han recibido el alta clínica, lo cual representa el 81.5 por ciento.