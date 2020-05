Alertan sobre normas de bioseguridad en centros de salud en Matanzas

Matanzas, 18 may (ACN) Autoridades de la dirección de salud y del Consejo de Defensa en la provincia de Matanzas alertaron hoy a directivos del sector en los municipios, hospitales, policlínicos, centros de higiene y otras instituciones de la salud pública, a cumplir estrictamente con las normas de bioseguridad ante la COVID-19.



Debido a la situación epidemiológica acaecida en el hospital Comandante Faustino Pérez, de esta ciudad, en la que se involucraron hasta la fecha 40 casos positivos al virus SARS COV-2 causante de la COVID-19, Fernando Acebo Figueroa, director del Centro de Higiene y Epidemiología disertó sobre el estricto cumplimiento de los protocolos para evitar que aparezca otra situación similar.



Se trata de prevenir, son medidas que llegaron para quedarse, enfatizó Liván Izquierdo Alonso, presidente del Consejo de Defensa provincial (CDP), y conoció en video conferencia con los directivos de los 13 municipios de las acciones que se desarrollan para higienizar a todas las áreas de salud.



Ailuj Casanova Barreto, directora de salud en Matanzas, precisó que no se deben violar los procesos de desinfección en el resto de los hospitales del territorio, Cárdenas, Colón, Jovellanos y Jagüey Grande, con énfasis en lavanderías, cocinas, laboratorios, salas de terapia, rayos X, salas comunes, camas, colchones, escaleras, oficinas, banco de sangre, equipos de computación y vestíbulos, entre otros espacios.



Izquierdo Alonso llamó a completar las plantillas del personal de limpieza y mantenimiento del hospital Faustino Pérez, así como también fortalecer al equipo de seguridad, que con mayor exigencia garantizará la disciplina de trabajadores, pacientes y acompañantes en el acceso al centro hospitalario.



Estamos enfrentando hoy esta situación que no quepan dudas que la vamos a resolver, comentó Mario Sabines Lorenzo, gobernador de Matanzas, y trasmitió tranquilidad a la población porque el hospital continúa prestando servicios, es un centro grande con alrededor de dos mil trabajadores; por eso se hace más complejo el proceso de higienización, acotó.





Sabines Lorenzo explicó que se realiza la desinfección total del “Faustino Pérez”, aunque no descarta que en los próximos días pudiera surgir algún caso debido a que este martes concluirá la toma de muestras para las pruebas en tiempo real o PCR a todas las personas cercanas a los que resultaron positivos al virus.



Hoy el centro asistencial presenta una ocupación del 40 por ciento y el principal reto consiste en que no se puede repetir ninguna situación como esta, por eso revisamos el cumplimiento de las normas de bioseguridad en todas las instalaciones de salud pública, a donde la población acude con algún padecimiento y es donde hay que tener el control estricto, ratificó el gobernador.



Las normas de bioseguridad consisten en el adecuado control de acceso a los hospitales y otros centros, uso de medios de protección, productos desinfectantes, restricción de las áreas, que en estos centros de atención secundaria se complejiza por el alto riesgo que constituyen tanto para trabajadores, como para pacientes y acompañantes.



Al cierre de este domingo 17 de mayo, la provincia de Matanzas reportó solo un caso positivo a la COVID-19, del municipio cabecera, y que fue contacto de uno confirmado anteriormente asociado a la situación epidemiológica del hospital Faustino Pérez.

