El corazón, el cáncer y enfermedad cerebrovascular, principales causas de muerte en Cuba

La Habana, 17 may (ACN) En el primer cuatrimestre del presente año en Cuba fallecieron 38 mil 030 personas, comportamiento similar a la etapa precedente, según cifras preliminares del Ministerio de Salud Pública (Minsap).



El doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Minsap, explicó en conferencia de prensa trasmitida por la Televisión Cubana que las primeras causas de muerte fueron las cardiovasculares, los tumores malignos, las enfermedades cerebrovasculares, los accidentes y la influenza y neumonía.



Reiteró que el alcoholismo, el tabaquismo, los malos hábitos higiénicos- dietéticos, la falta de ejercicio físico, el exceso de sal, azúcar y grasas influyen notablemente en la aparición de enfermedades que pueden llevar a la muerte.



Por tal motivo insistió en la importancia de modificar los hábitos y estilos de vida para disminuir los decesos por esa causa, enfatizó el epidemiólogo cubano ante preguntas de la prensa nacional y extranjera en el habitual espacio sobre la actualización de la situación epidemiológica de la epidemia del SARS-CoV-2, causante de la COVID-19.



Asimismo destacó que hace dos años en Cuba no ha habido epidemia de zika, solo algunos casos confirmados y alertó reforzar las medidas de prevención y control en esta etapa de lluvias e incremento de las temperaturas, la cual propicia la aparición del mosquito Aedes Aegypti, agente transmisor de esta enfermedad, el dengue, y otras dolencias.



Sugirió ante cualquier síntoma acudir al médico, hay que prevenir porque la unión de una enfermedad viral como la COVID-19 con otra eleva el riesgo de las complicaciones que sufren los pacientes.



Cuba se está preparando para que no nos afecte la situación epidemiológica mundial con el incremento de otras dolencias, pues no es lo mismo tener un virus que varios simultáneamente, enfatizó.



Por cuarto día consecutivo en Cuba no hubo fallecidos y al cierre del 16 de mayo se realizaron dos mil 083 muestras en los distintos laboratorios habilitados para ese fin, 10 resultaron positivas; Matanzas fue la provincia con mayor representatividad con siete y La Habana con 3, enfatizó el doctor Durán.



Ayer entraron al país 162 viajeros cubanos residentes en el exterior y tripulantes procedentes de España, Italia y Portugal, se mantienen en la Isla cinco mil 845 emigrados y cuatro mil 164 extranjeros, y 935 extranjeros están en casas de arrendamiento, precisó el director nacional de epidemiologia del Minsap.