Conferencia virtual de Mariela Castro sobre equidad y justicia social en Cuba

La Habana, 17 may (ACN) Una conferencia virtual sobre las experiencias en el ejercicio de la equidad y la justicia social en Cuba, en voz de Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), será el plato fuerte hoy de las actividades previstas por el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia.



La comparecencia que se inserta en el contexto de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia (JCCHT), que se realizarán todo el mes de mayo, será desde las redes sociales, en los perfiles institucionales del Cenesex, a las dos de la tarde.



Este año las Jornadas se desarrollan exclusivamente en el mundo virtual, acorde con las medidas para frenar la COVID-19, con transmisiones en vivo de todos los eventos en las páginas oficiales del Cenesex en Facebook y Twitter, además del canal de Youtube y la plataforma nacional EntreDiversidades.



Como parte de las iniciativas ya se realizó un foro en el portal web Cubadebate sobre la Constitución y derechos sexuales en Cuba: avances y principales desafíos, que tuvo gran participación, expresada en los más de 400 comentarios.



También se organizó el foro-debate en la plataforma EntreDiversidades Deconstruyendo mitos en torno a las familias y parejas homoafectivas, y el streaming Con Imperio desde casa.



Queda programado para próximas fechas la realización de una conferencia virtual sobre los desafíos de los movimientos LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales) en América Latina y el Caribe, y un panel relacionado con las iniciativas de activistas LGBTI ante el impacto social de la COVID-19 en Cuba.



Las JCCHT celebran su XIII edición bajo el lema Todos los derechos para todas las personas, y los mensajes educativos se relacionan con las principales recomendaciones divulgadas por el Ministerio de Salud Pública para enfrentar la epidemia de la COVID-19.



De acuerdo con un reciente artículo de la Doctora en Ciencias Sociológicas Mariela Castro, publicado en el diario Granma, las Jornadas se realizan desde 2008 para promover el respeto a la libre orientación sexual e identidades de género, como ejercicio de justicia y equidad social.



Las Jornadas son coordinadas por el Cenesex, a través del Ministerio de Salud Pública, y cuenta con el apoyo de otras instituciones del Estado, el gobierno y del Partido Comunista de Cuba.



Mariela Castro valora que las Jornadas han impactado, sin lugar a duda, en la visión de país aprobada en el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (2016) y en la Asamblea Nacional del Poder Popular (2017) después de un riguroso proceso de consulta popular.



Alega que, en sintonía con ello, “desde 2019, nuestro texto constitucional reconoce los derechos sexuales y reproductivos, prohíbe la discriminación hacia las personas con sexualidades no heteronormativas, protege la diversidad familiar y regula de manera clara el matrimonio como una institución jurídica a la que pueden acceder todas las personas sin discriminación de ningún tipo”.



No obstante, reconoce que falta un largo camino por recorrer, en el que la educación para el amor y la convivencia respetuosa se dibujan como claves para alcanzar toda la justicia.



Cada 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia en conmemoración a la fecha en que la Organización Mundial de la Salud aprobó, en 1990, la despatologización de la homosexualidad.