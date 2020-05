La COVID-19 amenaza con ser endemia, y se debe aprender a lidiar con ella

La Habana, 16 may (ACN) Al parecer, la COVID-19 se quedará como una endemia, y si sucede, en Cuba se trabajará como hasta ahora para que el número de casos que se diagnostiquen y confirmen sea el menor posible, y, de producirse, no tenga trascendencia hacia la gravedad o el fallecimiento.

Así lo ratificó hoy en la habitual conferencia de prensa sobre la COVID-19 el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, donde insistió en que todavía no se abrirán los vuelos internacionales ni el turismo, a pesar de que compañías han anunciado ventas de boletos con el destino Cuba.

El especialista comentó que es muy difícil pronosticar cuándo sería ese momento, pues depende de que la situación del mundo sea menos convulsa, y aclaró que en ese hipotético escenario se adoptarán un grupo de medidas de control sanitario internacionales, para lo cual existe un reglamento.

Refirió que entre las medidas que se aplican desde ya se encuentran registrar a la persona que entra, tomar la temperatura, que el médico haga un chequeo de su evolución en las primeras 72 horas y, ante cualquier sintomatología, aislarla.

“Tenemos la suerte de no tener fronteras terrestres, por lo que las entradas siempre son por vuelos o puertos”, dijo, y enfatizó en que con el cumplimiento de esas medidas se puede abrir el acceso a Cuba con el menor riesgo posible, pero en su momento, y aún no se está en ese momento.

Mientras tanto, las instalaciones turísticas están siendo sometidas a reparaciones y mantenimiento, en aras de que se encuentren en buen estado a la hora de la reapertura, aseguró.

Durán explicó, además, que en el mundo hay enfermedades que son endémicas, como el paludismo y el dengue, y que en la Mayor de las Antillas se vigilan para evitar su propagación.

Ante la pregunta de si se mantiene en Cuba que una persona diagnosticada con la COVID-19 se reinfecte al tiempo de tener la enfermedad, señaló que es un poco precoz para hablar de esto, sobre todo teniendo en cuenta que es un virus joven en la Isla y no hay elementos suficientes.

En Cuba no tenemos elementos así, aunque sí hay personas cuyo PCR en tiempo real no se ha hecho negativo a los 15 días de evolución, y se han presentado pocos casos aislados que luego de dar negativo, a los pocos días muestran un resultado positivo, lo cual juega mucho con las características del virus, pero no se puede hablar de reinfección del paciente, enfatizó.

Durante su intervención, el epidemiólogo indicó también que las secuelas más frecuentes de la COVID-19 son las insuficiencias respiratorias, consecuencia de la afectación pulmonar de los pacientes durante su evolución clínica.

Apuntó que se han reportado como los principales síntomas la dificultad para respirar, la prevalencia de tos entrecortada y seca que no mejora, la pérdida de peso, la sensación de cansancio y dolores en los músculos, y precisó que recuperarse de la enfermedad es difícil, porque queda la fibrosis pulmonar, pero sucede en algunos casos.

En tal sentido, destacó que se recomienda caminar y nadar para mejorar la dificultad respiratoria.

Anunció, además, que en Cuba existe una consulta para dar seguimiento a los pacientes que han recibido el alta, lo cual es muy reciente, y manifestó que en la medida que se vayan detectando las secuelas se informará oportunamente a la población.

También se socializarán cuando estén más elaborados los resultados de los estudios poblacionales que arrancaron esta semana para detectar la presencia de la COVID-19 en un universo de cuatro mil personas, a lo largo y ancho del territorio nacional.