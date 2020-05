Durán: el comportamiento de la población es fundamental para el control de la COVID-19

La Habana, 15 may (ACN) El comportamiento de la población es fundamental para el control de la COVID-19, y siempre estamos inconformes porque las medidas están claras; debe haber pocas personas en Cuba que las desconozcan, afirmó hoy Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública.



En la habitual conferencia de prensa sobre el enfrentamiento a esa enfermedad infecciosa en territorio cubano, Durán destacó que la inconformidad radica en que todavía se ve un movimiento importante de personas en algunos lugares y generalmente no realizan una gestión importante.



Para evitar el avance de la epidemia, las disposiciones se han arreciado y en algunos lugares se han tomado las medidas más extremas de restricción, a la vez que los órganos de la policía y fiscalía realizan una labor importante en el control del orden, comentó.



Durán se refirió a los trabajadores de la salud que tratan directamente con los pacientes confirmados como positivos en coronavirus SARS-CoV-2 en el país -hasta hoy se contabilizan mil 840 infectados- y explicó que al principio fue duro ya que el personal sanitario debía estar un mes separado de su casa y su familia: 15 días trabajando y 14 días más aislados.



Sin embargo, se han cuidado lo mejor posible en su actividad laboral, con medios en protección en dependencia de los riesgos a los que se exponen, y antes de darles de alta o de que se incorporen a sus viviendas se les realiza la prueba de PCR en tiempo real, argumentó el experto.



Añadió que también se vigilan y se chequean diariamente y antes de volver al trabajo se descarta la posibilidad de que se hayan contagiado.



El doctor Durán precisó que al cierre de este 14 de mayo no se reportaron fallecidos en Cuba, una buena noticia que se da por segundo día consecutivo, a la vez que se mantienen 913 ingresados en hospitales, la cifra más baja de las últimas dos semanas.



Explicó que de las dos mil 232 muestras analizadas ayer, diez resultaron positivas, de ellos nueve son contactos de casos confirmados, mientras que en uno no se precisa la fuente de infección.



Tres son hombres y siete pertenecen al género femenino, si bien la mayoría de los casos acumulados son masculinos, 907 de los mil 840.



Seis de los nuevos confirmados este jueves se mantienen asintomáticos, al igual que el 49,2 por ciento del total; se diagnosticaron tres niños con el patógeno: dos de diez años y uno de tres; La Habana posee siete de los casos confirmados, mientras que los otros tres son de Matanzas, puntualizó.



De acuerdo con el epidemiólogo, del total de confirmados en Cuba con el virus causante de la COVID-19 se mantienen activos 334, de estos 325 con evolución clínica estable; se reportan tres pacientes en estado crítico y seis graves, mientras que el país suma hasta el momento 79 fallecidos, y la letalidad es de 4,3 por ciento, la número 14 en América, dijo.