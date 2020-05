Cuba refuerza medidas para contener la COVID-19, pese a resultados alentadores

La Habana, 14 may (ACN) Si bien Cuba muestra resultados en la lucha contra la COVID-19 con los cuales no estamos satisfechos totalmente, estos nos hacen ver un horizonte, afirmó hoy el doctor Francisco Durán, director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).



Al responder preguntas en la conferencia de prensa sobre la actual situación epidemiológica, el experto destacó que desde enero Cuba toma varias medidas y planes en función de contener la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, que ya afecta a 184 países, con más de cuatro millones de casos confirmados y 291 mil 519 fallecidos hasta ayer.



El doctor Durán ratificó que desde el fin de semana comenzó la pesquisa a personas aparentemente sanas en la comunidad con el PCR en tiempo real (reacción en cadena de la polimerasa) y la tecnología del Sistema Ultra Micro Analitico (SUMA), cuyos resultados se darán a conocer en los próximos días.



En Cuba se chequea continuamente la situación epidemiológica por la COVID-19, así como también las medidas para enfrentarla, precisó el connotado epidemiólogo.



Asimismo, comentó sobre la contradicción que supone que los países desarrollados, los cuales deberían tener mejores sistemas de salud, se encuentren entre los más afectados por el nuevo coronavirus.



En tal sentido, apuntó a las posiciones ante la pandemia de los presidentes de Estados Unidos y Brasil, Donald Trump y Jair Bolsonaro, respectivamente, dos de las naciones con más casos de COVID-19.



También recordó que hasta mediados del próximo año no habrá una vacuna efectiva en el mundo y ejemplificó que países como China, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos e Israel desarrollan investigaciones para dar con una vacuna, así como Cuba lo hace con sus candidatos vacunales.



Reiteró que todos coinciden en que hasta mediados de 2021 no habrá disponible una vacuna efectiva para la humanidad, aunque ya se llevan a cabo varios ensayos.



De las dos mil 013 muestras realizadas este miércoles en Cuba, 20 resultaron positivas en coronavirus causante de la COVID-19, de ellas 19 fueron contactos de casos positivos y 17 asintomáticos, enfatizó el doctor Durán, quien llamó en extremar las medidas de prevención y control para evitar retrocesos.



Explicó que ya totalizan 75 mil 142 muestras analizadas en los laboratorios habilitados en el país, de ellas mil 830 positivas.



Además se mantienen 366 casos activos, de ellos 357 con evolución clínica estable, tres críticos y seis graves y no hubo fallecidos este miércoles.