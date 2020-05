El aplauso es el mejor premio al sacrificio, dice joven médico cubano

Matanzas, 14 may (ACN) El aplauso es el premio más grande al sacrificio del personal de la Salud Pública en tiempos de la Covid-19, opinó en esta ciudad Héctor L. Puentes Millares, joven galeno que labora en el centro para pacientes de bajo riesgo, enclavado en la Universidad de Matanzas.



Puentes Millares, médico general integral (MGI) graduado en 2017, declaró en exclusiva a la ACN que cada día a las 9:00 pm lo desborda el orgullo de pertenecer al sector y se une a los vítores de agradecimiento a los colegas, reconocidos en la Isla como el ejército de batas blancas.



Llegada la hora exacta salimos doctores (6) y enfermeras (6) de la habitación de descanso para aplaudir, pero cuando cumplimos la guardia médica de 24 horas la algarabía provocada por el personal en aislamiento nos llega más de cerca y resulta muy conmovedor, narró el MGI.



Héctor, quien desarrolló el servicio social en una comunidad rural llamada La Lanza, en el municipio de Unión de Reyes, significó que ante el llamado a combatir la Covid-19 no dudó un instante, consciente de que el aporte de todos cuenta ante una realidad tan compleja.



Me llamaron a casa desde mi Policlínico Octavio de la Concepción, en la localidad de Alacranes, para conocer sobre mi disposición de ayudar en un centro de aislamiento y solo atiné a decir que no se preocuparan, que contaran conmigo para lo que fuera necesario, agregó.



Hoy cumplo nueve días con un régimen de trabajo de 24 horas de guardia por otras 48 de descanso y me impresiona sobremanera la relación médico-paciente, a pesar de las tensiones e inseguridades inherentes al tratamiento a sospechosos sintomáticos, reveló el natural del poblado de Gelpi, en la cabecera provincial.



En el centro de atención a pacientes de bajo riesgo, enclavado en la Universidad de Matanzas, sobresale también la labor de jóvenes profesores de la casa de altos estudios, quienes dedican esfuerzos a asegurar el traslado de las comidas y la limpieza de los locales.



Además de esta instalación, en el occidental territorio existen otras dos de corte similar habilitadas en la Empresa Provincial de Aseguramiento a la Salud y la Escuela de Salvavidas, así como también tres hospitales para pacientes de alto riesgo y más de 37 centros de aislamiento diseminados en los 13 municipios.