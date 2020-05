Alta incidencia de asintomáticos entre pacientes con COVID-19 en Cuba (+Fotos)

La Habana, 11 may (ACN) Casi el 50 por ciento de los casos confirmados a la COVID-19 en Cuba tienen un comportamiento asintomático, lo cual complica más el enfrentamiento a esta pandemia de alta transmisibilidad, afirmaron hoy autoridades de Salud Pública.



Hasta el cierre de este domingo en el país se habían diagnosticado mil 783 pacientes positivos al coronavirus SARS Cov-2, causante de la COVID-19, el 48,4 por ciento de los cuales (863) transcurren su enfermedad de manera asintomática a pesar de lo cual la transmiten.



Francisco Durán, director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, dijo que el domingo se detectaron 17 nuevos casos, la mayoría de ellos ubicados en la provincia de Camagüey (siete casos), con una mayor afectación del grupo etario comprendido entre los 20 y 59 años.



Entre los nuevos diagnosticados con la COVID-19 el 88,9 por ciento es asintomático y en el 5,3 por ciento de los casos no se ha logrado identificar la fuente de infección.



Más del 98 por ciento de los pacientes activos ingresados en los hospitales presenta una evolución clínica estable mientras que el 68,9 por ciento del total de confirmados en el país ya se ha recuperado de la enfermedad.



En las ultimas 24 horas Cuba no lamentó el fallecimiento de pacientes con el nuevo coronavirus y al cierre de la información oficial el doctor Durán informó que en horas de la madrugada se detectó como positivo un bebé de ocho meses en la provincia de Villa Clara.