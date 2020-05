Sri Lanka agradece atención de Cuba a trabajadores migrantes en Haití

La Habana, 11 may (ACN) Cuba, a petición del Gobierno de Sri Lanka, envió un equipo médico para atender las necesidades de salud de los trabajadores migrantes esrilankeses presentes en Haití, apoyo y cooperación que el gobierno de la nación asiática agradeció a ambos países.



Este es otro ejemplo del compromiso de Cuba con la humanidad en un momento de necesidad y de verdadera amistad entre los dos países, resaltó el diario esrilankés Daily News, reporta Prensa Latina.



El equipo de la mayor de las Antillas, integrado por cinco personas, llegó el 7 de mayo a las instalaciones situadas en el parque industrial Caracol, en la región nororiental de Haití, donde viven la mayoría de los trabajadores esrilankeses, reflejó el rotativo.



Los médicos cubanos asesorarán a los trabajadores migrantes de Sri Lanka con las mejores prácticas para la prevención de la propagación de la COVID-19, el examen periódico de las condiciones médicas y la atención primaria de los necesitados.



La segunda fuerza de trabajo migratoria más grande de Sri Lanka en la región del Caribe tiene su sede en Haití, donde hay varias fábricas propiedad de empresas de esa nación.



Dichos centros no funcionaban a plena capacidad debido a las condiciones de salud imperantes en el mundo, y ahora esos trabajadores podrán seguir trabajando a plena capacidad con confianza, destaca la agencia de prensa.



Todos los habitantes de Sri Lanka de la región del Caribe están a salvo y hasta la fecha no se han visto afectados por la COVID-19, acotó la fuente.