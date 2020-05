Logra Cuba montaje de sistema diagnóstico para detectar anticuerpos generados por la COVID-19

La Habana, 7 may (ACN) El Centro de Inmunoensayo (CIE) de Cuba logró en tiempo récord el montaje de un sistema de diagnóstico tipo ELISA, basado en la tecnología SUMA, para detectar anticuerpos generados por el nuevo coronavirus.



Según una publicación del Grupo Empresarial de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica de Cuba (BioCubaFarma) en su perfil en Facebook, el sistema de diagnóstico permitirá someter a pruebas a un mayor número de personas para detectar e identificar oportunamente los positivos, aislarlos y tratarlos, disminuyendo el riesgo de que evolucionen a las formas graves de la enfermedad.



La enfermedad COVID-19 no estará controlada hasta que no exista una vacuna eficaz y esto podría tardar en llegar según la Organización Mundial de la Salud, es por ello que el diagnóstico oportuno se convierte en una fortaleza para el control de esta enfermedad, destaca.



En su perfil en la red social Twitter, el CIE publicó: “¡Ya cumplimos! Tantas horas de trabajo de un grupo de consagrados profesionales no fue en vano. El aplauso será el reconocimiento del pueblo que puede sentirse orgullosos de estos hijos. ¡Felicidades VALIENTE!”.



Asimismo expresaron que “#Cuba puede contar con el colectivo de @inmunoensayo. No puede ser diferente. Nacimos y crecimos con #Fidel y somos hijos de este pueblo heroico”.



Varios han sido los centros de investigación cubanos que han ofrecido su felicitación al Centro de Inmunoensayo por tan importante logro para el país, entre ellos el Centro de Neurociencias de Cuba, el Instituto Finlay y el Centro de Inmunología Molecular.