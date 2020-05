Belmis y Juan Miguel, los muchachos epidemiólogos de Las Tunas en Honduras (+Fotos)

Las Tunas, 5 may (ACN) “Hola, somos los médicos de Las Tunas que estamos en Honduras”, y con el mensaje, llegó la confirmación de que Belmis González Ventura y Juan Miguel Garcés Guerra, eran los dos muchachos licenciados en Higiene y Epidemiología que hace apenas 2 semanas llegaron a ese país centroamericano para enfrentar al nuevo coronavirus.



Vía Whatsapp, los tuneros miembros de la Brigada Médica integrada por 20 profesionales de la salud cubana, comentaron a la Agencia Cubana de Noticias (ACN) sobre el entusiasmo, aunque en situaciones adversas, con que han asumido esta tarea.



Belmis, de 35 años, se atreve a hablar en plural y toma el mando de la entrevista, dice que cuando les informaron que se iban de misión dieron el paso al frente como es el deber de cada profesional de la salud, y que aunque las familias se asustaron un poco por lo peligrosa que resulta esta pandemia, les apoyaron porque entienden el compromiso del trabajo que desempeñan.



Es el primero en enviar un video en el que comenta que la labor que realizan en San Pedro de Sula, consiste en la desinfección con cloro y alcohol de las viviendas en las que se registran casos positivos a la COVID-19 y la pesquisa activa del ciento por ciento de la población, sitio donde ya se ha identificado una gran cantidad de contagios gracias a la Brigada.



Ahora, Juan Miguel --interpela el licenciado en Higiene y Epidemiología para que su compañero, envíe un mensaje para el pueblo de Cuba--. Es entonces cuando Garcés Guerra aprovecha para reiterar la importancia de extremar todas las medidas de higiene y distanciamiento físico para evitar la propagación del SARS-CoV-2.



Cuídense y así cuidan a sus familias, y repite cada una de los elementos a tener en cuenta contra esta enfermedad; ambos son voces autorizadas para dirigir tal mensaje, sus labores en el Centro Provincial de Higiene Epidemiología y Microbiología de Las Tunas lo ratifican.



Otra vez la ACN vuelve a Belmis, quien vive hoy su primera experiencia internacionalista, irrumpió la comunicación con una videollamada, envió fotos, audios y hasta fragmentos de los noticiarios hondureños que los esperan en cada esquina para entrevistar a los cubanos y saber de sus jornadas en el Valle de Sula, al norte del país.



En otro chat su esposa Mislenis Diéguez Castro, quien al igual que la ACN, seguramente también aprovecha el tiempo de descanso de su esposo en Honduras para contarle cómo van las cosas por la casa, con sus dos niñas de 14 años y dos meses de nacida, y sobre la nostalgia de tenerle lejos aunque sienta que se estuvo preparando para este momento desde hace mucho.



Bueno, desde que nos hicimos novios, hace 18 años atrás, él me dijo que trabajaba en salud y que me prometía una vida juntos, pero que si un día la Revolución lo necesitaba en algún lugar dentro o fuera de nuestro país, siempre daría su paso al frente, subrayó.



Yo siempre he estado orgullosa de él, por su disposición para cumplir con su deber, y porque siempre fue un sueño que tuvimos de poder ayudar a otros pueblos hermanos, dijo Diéguez Castro, quien no lo exterioriza, pero también siente pasión por la medicina.



Belmis y Juan Miguel son los dos epidemiólogos de Las Tunas en Honduras, son los muchachos de gorras rojas que a pesar de la situación adversa que condiciona la COVID-19, se les ve sonreír a través de las máscaras protectoras.