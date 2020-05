COVID-19: Vuelve a la normalidad El Naranjal en Matanzas

Matanzas, 4 may (ACN) A partir de las 7.00 am de este lunes la comunidad de El Naranjal, en el reparto Armando Mestre, de esta ciudad, volvió a la normalidad después de 31 días en cuarentena, por un evento de trasmisión local de la COVID-19, informaron autoridades del Consejo de Defensa en Matanzas.



Liván Izquierdo Alonso, presidente de ese órgano de dirección explicó que luego de la evaluación de las autoridades sanitarias, y en consulta con la dirección del país, el Consejo de Defensa provincial (CDP) decidió levantar la cuarentena, y solo dejar por 28 días más el edificio donde habita un caso que se confirmó positivo la anterior semana.



La disciplina y el rigor con que los habitantes de esa comunidad (una docena de edificios) asumieron la medida permitió que se levantara la restricción, explicó el directivo, y reconoció al personal médico, de higiene y epidemiología, a los combatientes de las Fuerzas Armadas y a todo el personal que apoyó en esta tarea, imprescindible para cortar el contagio de la enfermedad.



El puesto de mando del Ministerio del Interior, ubicado a la entrada de la zona restringida, se convirtió en un centro de constante retroalimentación con la población residente allí, refirió Izquierdo Alonso, los habitantes de ese lugar con el aislamiento y el orden también hicieron Revolución en estos días, señaló.



En esa comunidad, por supuesto, que continuarán las medidas de aislamiento, con responsabilidad saldrán de sus viviendas los que tengan que hacer alguna gestión, o trabajar; ellos son portadores del mensaje al resto de sus coterráneos, cuando las cosas se hacen bien se puede vencer al virus, comentó Mario Sabines Lorenzo, gobernador de Matanzas.



Triunvirato, localidad del municipio de Limonar, es otro de los sitios que reportó evento de trasmisión local y permanece en cuarentena hasta el 28 de mayo, si todo continúa como hasta ahora, trascendió en el CDP, pues desde el 26 de marzo último no se reporta allí ningún caso positivo a la COVID-19 y observan todas las medidas higiénico-sanitarias.



Izquierdo Alonso enfatizó nuevamente en la necesidad de que la población se mantenga en los hogares, y salga solo ante una urgencia, y recordó la importancia de un pesquisaje activo detallado, para descubrir a las personas que están asintomáticas y pueden portar el virus SARS COV-2.