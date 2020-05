Anuncia la OPS actualización de su base de datos sobre la COVID-19

La Habana, 3 may (ACN) La Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció la actualización de su base de datos para buscar y acceder a guías técnicas, publicaciones científicas y protocolos de investigaciones en curso sobre el nuevo coronavirus.



Una detalladas compilación y puesta al día de referencias sobre la COVID-19 contiene la plataforma de utilidad no solo en la región de las Américas, sino también para otros países afectados por la pandemia, según la OPS, citada por la Red de Salud de Cuba (INFOMED).



Incluye recomendaciones y directrices proporcionadas por la OPS y la Organización Mundial de la Salud, lo que la convierte en una plataforma útil con información confiable para las autoridades competentes en la formulación de políticas y la toma de decisiones, investigadores, profesionales de la salud y la población general.



La bibliografía está organizada en tres categorías principales: Salve vidas, Proteja a los trabajadores sanitarios y Enlentezca la diseminación.



Sugiere que puede filtrarse por subcategorías, tipos de estudios, autoría e idioma en inglés, español, portugués, francés y otros.



Menciona recientes artículos especializados, entre ellos Ensayos clínicos de reposicionamiento de medicamentos para el tratamiento de la COVID-19 y el de la No hay evidencia que avale el uso de éter y cloroformo por vía inhalatoria para el tratamiento de la COVID-19.



Además, Recomendaciones para una atención odontológica segura durante la pandemia por SARS-CoV-2 y Comparación de los sistemas de salud de Corea del Sur e Italia y las iniciativas para combatir la COVID-19