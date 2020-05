Una joven que pesquisa para salvar vidas

Unión de Reyes, Matanzas, 3 may (ACN) Todas las mañanas me levanto dispuesta a realizar mi labor de pesquisaje, pues con ella sé que puedo contribuir a salvar vidas, afirma orgullosa la joven Rosanett Marot Miranda, estudiante de cuarto de año de medicina, natural del municipio Unión de Reyes perteneciente a la provincia de Matanzas.



Cada persona vinculada al sector de la salud comprende que la profesión tiene un alto grado de sacrificio y entrega, por eso cuando muchos están en sus hogares protegidos, los médicos debemos estar en la batalla y ese sentimiento se forja desde el primer año de la carrera, afirmó.



Para muchos es una tarea difícil, andar por las calles bajo el sol intenso y recorrer largas distancias a pie pone a prueba la convicción hacia la profesión pero ello desaparece cuando en el barrio abundan los saludos y te catalogan como una doctora, manifestó.



Marot Miranda expresó que desde que se determinó el cese de las actividades docentes fue a vivir con su padre a su natal San Antonio de Cabezas y por ello tiene la dicha de visitar a personas que le vieron crecer y se sienten orgullosos de la formación profesional alcanzada.



Afortunadamente el municipio de Unión de Reyes no presenta hasta la fecha ningún caso positivo a la COVID-19, lo cual no significa que no estemos alertas y cada vez que visito un hogar les habló de las medidas higiénicas sanitarias que hay que cumplir, señaló.



La joven estudiante explicó que en la comunidad conocida como La Pesa, en la que ejerce su labor de pesquisaje, existen personas que no perciben aún el nivel de riesgo que supone el nuevo coronavirus y es por eso que en muchas ocasiones en su labor trata de orientarlas sobre la enfermedad.



Pese a las circunstancias me siento feliz porque una vez más la medicina cubana demuestra su valía y con nuestro esfuerzo reflejamos que el relevo está garantizado.



Muchas jornadas faltan para poder volver a la normalidad, precisa Marot Miranda, pero seguiré cada mañana aportando mi ayuda porque pesquiso para salvar vidas.